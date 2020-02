De cinemagroep Kinepolis mikt, nu ze eindelijk weer mag werken aan organische groei in ons land, op een eerder bescheiden expansie met enkele middelgrote bioscoopcomplexen buiten de stadscentra.

Kinepolis mocht ruim twintig jaar geen nieuwe complexen openen in België. De mededingingsautoriteiten namen die drastische beslissing na de fusie van de familiale bioscoopgroepen Bert en Claeys in 1997, waaruit Kinepolis is ontstaan. Maar Kinepolis weet sinds deze maand dat het vanaf 12 augustus 2021 eindelijk opnieuw bioscopen mag openen in ons land en daarvoor al de voorbereidingen mag treffen. Het potentieel voor nieuwe vestigingen in ons land is evenwel beperkt, liet CEO Eddy Duquenne verstaan bij de voorstelling van de jaarresultaten van Kinepolis.

...

Kinepolis mocht ruim twintig jaar geen nieuwe complexen openen in België. De mededingingsautoriteiten namen die drastische beslissing na de fusie van de familiale bioscoopgroepen Bert en Claeys in 1997, waaruit Kinepolis is ontstaan. Maar Kinepolis weet sinds deze maand dat het vanaf 12 augustus 2021 eindelijk opnieuw bioscopen mag openen in ons land en daarvoor al de voorbereidingen mag treffen. Het potentieel voor nieuwe vestigingen in ons land is evenwel beperkt, liet CEO Eddy Duquenne verstaan bij de voorstelling van de jaarresultaten van Kinepolis.Kinepolis telt elf complexen in ons land, goed voor 138 schermen. "Ik verwacht niet dat we binnen vijf of tien jaar 22 bioscopen zullen hebben in België, maar wellicht een paar meer van middelgrote taille", aldus Duquenne. Die zullen alleszins niet in de stadscentra komen te liggen, onder meer door de hoge vastgoedprijzen. "We zien in de buurlanden dat de markt vooral geëvolueerd is met zogenaamde opvulvestigingen in de gebieden tussen grotere steden", legt Duquenne uit. "Wij denken dat die kans er ook in België is."Nadere details over zijn plannen geeft Duquenne niet. Hij merkt wel op dat vergeleken met de ons omringende landen, de bioscoopmarkt in België minder is gegroeid. "De concurrentie heeft twintig jaar geslapen. We zullen ze niet plots wakker maken met grote verklaringen", zegt Duquenne. "We hebben bovendien de gewoonte projecten pas aan te kondigen wanneer die vergunningsklaar zijn. Maar we kennen het land en de omgeving goed en hebben duidelijk de ambitie hier een en ander neer te zetten." Al zal het restpotentieel van de markt in België niet volstaan om de groeiambities van Kinepolis te voeden, voegt Duquenne eraan toe.Duquenne sluit niet uit dat Kinepolis zich in zijn thuismarkt nog aan een overname zal wagen. "Zeg nooit nooit, maar het zou ingewikkelder zijn dan een bioscoop te bouwen", stelt hij. "We zijn nu vrij om organische groei te verzekeren, maar een overname zal altijd een akkoord van de mededingingsautoriteiten vereisen", aldus Duquenne, die herhaalt niet te begrijpen waarom Kinepolis in zijn groei op de thuismarkt werd beknot. "We hadden er weinig begrip voor dat wij als enige bedrijf in de wereld niet vrij waren om organisch te groeien. We hebben altijd benadrukt dat we daar niet direct het belang van de consument in terugvonden."Kinepolis realiseerde sterke jaarcijfers voor 2019, vooral dankzij een zeer succesvol filmaanbod. De omzet steeg bijna 16 procent tot 551,5 miljoen euro, een pak beter dan de verwachtingen van analisten. Het aantal bezoekers groeide met ruim 13 procent tot 40,3 miljoen, en de nettowinst dikte aan met 14,7 procent tot 54,4 miljoen euro. Kinepolis trekt voor het zestiende jaar op rij zijn dividend op, met 8,7 procent tot 1 euro.Kinepolis, verkozen tot Onderneming van het Jaar 2019, betrad vorig jaar ook de Amerikaanse markt. De bioscoopgroep betaalde 137 miljoen euro voor MJR Digital Cinemas, dat in de staat Michigan actief is en daar tien bioscoopcomplexen uitbaat. Voorts nam Kinepolis ook bioscopen over in Spanje en Nederland, opende het nieuwe bioscopen in Frankrijk en Canada, en plant het complexen in Nederland (2), Frankrijk en Canada. Die vier greenfields openen allicht allemaal in het vierde kwartaal van dit jaar.Kinepolis wil ook de band met zijn bezoekers nauwer aanhalen via zogenaamde Discovery Days. Bezoekers kunnen op die dagen gratis op de bioscoopschermen kijken naar trailers van films die in de maanden daarna op het scherm komen. "We willen de klant directer informeren over ons product", legt Duquenne uit. Een eerste Discovery Day werd vorig jaar in mei gehouden in België. Het concept werd gelanceerd in alle Europese markten van Kinepolis, en volgend jaar is Canada aan de beurt.