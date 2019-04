Belgische passagiers- en vrachtmaatschappijen hebben al voor zowat 10 miljoen euro schade geleden door het sociaal conflict bij luchtverkeersleider skeyes. Dat hebben de leden van de Belgian Air Transport Association (BATA) gemeld aan minister van Economie Kris Peeters (CD&V).

BATA verenigt de passagiersmaatschappijen Brussels Airlines en TUI fly, en de vrachtspelers DHL en ASL. Zij ramen de schade door het sociaal conflict bij skeyes, dat al wekenlang aansleept, op zowat 10 miljoen euro. 'Het gaat om een ruwe schatting, gebaseerd op onder meer de kost van de vluchten die geannuleerd moesten worden door de voortdurende onderbrekingen van de dienstverlening van skeyes', zegt Herman Carpentier van BATA. 'Daarbij komen nog imagoschade en dergelijke', voegt hij eraan toe.

Bij skeyes, het vroegere Belgocontrol, heerst er al lang een sociaal conflict. Het personeel is ontevreden over de hoge werkdruk en de arbeidsorganisatie. De christelijke vakbond diende begin februari een lijst in met een 25-tal actiepunten.

De directie van skeyes bereikte in maart een sociaal akkoord met de socialistische vakbond, maar dat was niet genoeg om de lont uit het kruitvat halen. Eind maart werden dan twee sociaal bemiddelaars aangeduid. Hun opdracht loopt nog, dinsdagnamiddag brengen ze verslag uit bij Peeters.

Sinds het aanduiden van de bemiddelaars wordt er niet meer actief gestaakt bij skeyes, maar de luchtverkeersleiders zien het meestal niet zitten om nog vrijwillig in te springen voor zieke collega's. Gaten in de bezetting raken daardoor niet opgevuld. Het luchtruim moest ook de voorbije dagen nog regelmatig (gedeeltelijk) gesloten worden, vooral 's nachts.

De nachtelijke onderbrekingen hebben vooral impact op het vrachtverkeer. Voor de luchthaven van Luik, de grootste vrachtluchthaven van het land, werd een oplossing gevonden in de vorm van samenwerking met de Duitse luchtverkeersleiding. Daardoor kunnen er 's nachts toch nog (een beperkt aantal) vluchten opstijgen en landen in Luik.

'De acties bij skeyes hebben een directe en indirecte impact op meer dan 63.000 werknemers en de schade van de acties loopt ondertussen al op tot bijna 10 miljoen euro', stelt minister Peeters. 'We doen er alles aan om de werking van de luchtverkeersleiding in België terug op niveau te brengen. Een luchtverkeersleiding die de klok rond functioneert, is onontbeerlijk voor de Belgische economie.'

Verwacht wordt dat de bemiddelaars woensdag opnieuw gaan onderhandelen met de directie en vakbonden van skeyes.