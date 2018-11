Economische groei eurozone verzwakt

Het bruto binnenlands product (bbp) van de eurozone is in het derde kwartaal 2018 met 0,2 procent gestegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In het tweede kwartaal werd er nog een groei met 0,4 procent gergistreerd.

Voor de volledige Europese Unie werd in het derde kwartaal een toename van het bbp met 0,3 procent geregistreerd in vergelijking met het tweede kwartaal.

Economen hadden de lagere groei in de periode van juli tot en met september verwacht. In vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder steeg de economie van de eurozone met 1,7 procent. Ook dat cijfer is in overeenstemming met de verwachtingen.

Ter vergelijking: tjdens het derde kwartaal van 2018 steeg het bbp van de Verenigde Staten met 0,9 procent in vergelijking met het vorige kwartaal.