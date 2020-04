In navolging van een resem cijfers van verschillende Europese landen, komt het Europese statistiekbureau Eurostat nu ook met cijfers voor het eerste kwartaal van de hele eurozone.

Volgens een eerste raming zal het bruto binnenlands product van de landen van de eenheidsmunt met 3,8 procent dalen tegenover het slotkwartaal van 2019. Dat is de grootste daling sinds de start van de metingen in 1995.

In maart voerden vele landen lockdownmaatregelen in tegen de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus, bemerkt Eurostat. Voor heel de EU staat een krimp met 3,5 procent in de tabellen.

Eurostat komt donderdag ook met een eerste raming van de inflatie in april. Die komt in de eurozone op jaarbasis uit op 0,4 procent, tegenover 0,7 procent de voorgaande maand. Vooral de prijzen voor voedsel, alcohol en tabak (+3,6 procent) dreven de inflatie op. De energieprijzen vielen zwaar terug, met 9,6 procent. De inflatie zonder alcohol, tabak, voeding en energie landt op 0,9 procent, tegenover 1 procent in maart.

