De economie in de eurozone groeide in het tweede kwartaal met amper 0,2 procent, blijkt uit een eerste raming van het statistiekbureau Eurostat. In het voorgaande kwartaal werd nog een groei van 0,4 procent geregistreerd.

Op jaarbasis vertraagt de economische groei in de eurozone tot 1,1 procent, het laagste peil in ruim vijf jaar. De groei is wel nog iets beter dan de 1 procent waar analisten van uitgingen. De groeivertraging komt niet als een verrassing, want de jongste maanden toonden ondernemers zich al een pak pessimistischer. Dinsdag kwam de Belgische nationale bank (NBB) met een eerste flashraming, die wijst op een groeivertraging in ons land. Ook Frankrijk, Spanje en Oostenrijk zien de conjunctuur verzwakken. In Italië wordt zelfs een krimp verwacht.

De ECB kondigde bij haar jongste rentebesluit aan dat ze in september mogelijk nieuwe stimulerende maatregelen neemt. Die zouden ook de inflatie moeten aanwakkeren, die nog altijd te laag is. In juli werd in de eurozone een inflatie van 1,1 procent opgetekend, het laagste peil sinds begin 2018.

Op werkgelegenheidsvlak staat de barometer wel nog op mooi weer. De werkloosheidsgraad in de eurozone zakte in juni tot 7,5 procent, het laagste peil in ruim tien jaar. In de eurozone waren in juni 12,377 miljoen mensen werkloos, of 45.000 minder dan in mei en ruim 1 miljoen minder dan het jaar voordien.