De economische bedrijvigheid in de eurozone laat in juni de sterkste groei zien in vijftien jaar, nu het herstel van de coronacrisis steeds meer aan vaart wint. Dat blijkt uit cijfers van de Britse marktonderzoeker Markit.

De economische groei in de eurozone wordt vooral aangejaagd door de verdere versoepeling van de coronamaatregelen en de vaccinaties tegen het virus. Daardoor gaan bijvoorbeeld in de dienstensector, met onder meer horeca, detailhandel en toerisme, de zaken steeds beter.

De inkoopmanagersindex van Markit, een belangrijke graadmeter voor de economische activiteit in de eurozone, klom in juni naar een stand van 57,1 tot 59,2. Dat is het hoogste peil sinds juni 2006. Een stand van 50 of meer duidt op groei, een score daaronder op krimp.

Eurozone business activity grew at the fastest rate for 15 years in June, as the flash #PMI rose to a post-financial crisis high of 59.2 (May: 57.1). Prices charged rose at a record pace, however, spurring increasing concerns about inflation. Read more: https://t.co/L1mm1C0xge pic.twitter.com/pw9Erf7RGq — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) June 23, 2021

De deelindicator die de dienstensector peilt, steeg van 55,2 in mei naar 58 in juni, het hoogste peil in 41 maanden. Ook in de industrie ligt de groei op een zeer hoog peil. Die deelindicator klom van tot 62,2 tot 62,4. Duitsland noteerde de scherpste groei, terwijl Frankrijk achteraan het Europese peloton bungelde.

'De economie van de eurozone is aan het groeien in een tempo dat in vijftien jaar niet is gezien nu bedrijven te maken krijgen met een zeer sterk stijgende vraag. Het herstel wordt in toenemende mate breder gedragen en gaat vanuit de industrie steeds meer naar de dienstensector, met name voor bedrijven die diensten leveren aan consumenten', aldus Markit-hoofdeconoom Chris Williamson. Hij wijst er wel op dat bedrijven door de forse opleving van de economie moeite hebben om aan de vraag te voldoen, met mogelijke tekorten aan grondstoffen en personeel. 'Onder die omstandigheden zal de prijskracht van bedrijven blijven toenemen, wat onvermijdelijk leidt tot meer opwaartse druk op de inflatie in de komende maanden', aldus Williamson.

