De bedrijfsactiviteiten in de privésector van de eurozone zijn door de aanhoudende coronacrisis in maart gekrompen tot een historisch laag peil, blijkt uit de zogenaamde PMI-'inkoopmanagersindex' van het Britse onderzoeksbureau Markit.

In maart zakte de PMI-index tot 29,7 punten, tegenover 51,6 punten in februari. Opmerkelijk: de PMI-index staat in maart van dit jaar zelfs lager dan tijdens de financiële crisis van 2008. Bovendien lag het resultaat van maart nog onder de verwachtingen. Een score boven de 50 punten wijst op groei, een score onder de 50 op een krimp.

The Eurozone economy endured its worst downturn on record in March, PMI data showed (Output Index at 29.7), stronger than anything during the financial crisis, as the big four countries all saw unprecedented contractions due to COVID-19. More: https://t.co/HSUEeIDWkm pic.twitter.com/dWIupfUNTM — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) April 3, 2020

Vooral Italië kent een ongeziene daling door de uitbraak van het virus en de quarantainemaatregelen die de overheid heeft genomen om de verdere verspreiding tegen te gaan. De index kelderde er naar 20 punten, de laagste stand ooit. Dat is niet verwondelijk. Italië is het zwaarst getroffen land in Europa. Het openbare leven is er nagenoeg volledig stilgevallen. Ook in Spanje noteerde de index op amper 26,7 punten.

In Duitsland, de grootste economie van Europa, was eveneens een duidelijke krimp te zien. Daar kwam de graadmeter uit op 35 punten. In Frankrijk kromp de index tot 28,07 punten.

Volgens Chris Williamson, hoofdeconoom bij Markit, komt de daling overeen met een krimp van het Europese bruto binnenlands product van bijna 10 procent. Hij vreest bovendien dat de daling ook de volgende maanden zal doorzetten.

