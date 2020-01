De coöperatieve NewB heeft van de Europese Centrale Bank een vergunning gekregen om bankactiviteiten op te starten. Dat meldt de Nationale Bank, die eerder al groen licht gaf.

'De Europese Centrale Bank (ECB) heeft op 31 januari 2020 beslist een vergunning van kredietinstelling te verlenen aan NewB', aldus de Nationale Bank in een mededeling. De Nationale Bank heeft NewB bijgevolg ingeschreven 'op de lijst van de vergunde kredietinstellingen in België', luidt het.

De coöperatieve heeft vorig jaar met het oog op een banklicentie 35 miljoen euro opgehaald bij het grote publiek, maar ook bij een aantal institutionelen, zoals vakbonden, universiteiten, ngo's en zelfs het Brusselse en Waalse gewest.

NewB werd enkele jaren na de financiële crisis van 2008 opgericht met de bedoeling een 'ethische en duurzame bank' te worden. Bij NewB wil men pas later vrijdagavond reageren.

