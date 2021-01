De toezichthouders van de Europese Centrale Bank (ECB) waarschuwen de banksector voor een mogelijke golf aan kredietverzuim door de coronacrisis. Dat melden ze donderdag in een persbericht.

'De banken moeten zich voorbereiden op een toename van slechte leningen', klinkt het. De ECB noemt de kredietrisico's 'een van de grootste uitdagingen' voor de bankensector en toezichthouders in de komende maanden.

De banken zijn de huidige crisis evenwel veel solider ingegaan dan ten tijde van de financiële crisis in 2008/2009, zo stellen de toezichthouders ook vast. 'Begin 2020 waren de banken in de eurozone wezenlijk beter met kapitaal uitgerust en duidelijk beter gewapend tegen een economische neergang dan tijdens de wereldwijde financiële crisis', klinkt het.

Toch is volgens de toezichthouders van de ECB 'waakzaamheid geboden'. Er is een risico op een plotselinge toename van kredieten die niet meer afgelost worden en er is een risico op prijscorrecties, bijvoorbeeld op de vastgoedmarkten, waarvoor er in de eurozone tekenen van overwaardering zijn.

Our supervisory priorities for 2021:



➡️ credit risk management

➡️ capital strength

➡️ business model sustainability

➡️ governance



Watch Supervisory Board Chair Andrea Enria explain how we’ve identified them and what they mean. More on the priorities https://t.co/wP33OKusFe pic.twitter.com/HxMr1vXhXu — European Central Bank (@ecb) January 28, 2021

