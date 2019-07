Easypost investeert in afkalvende markt van brievenbedeling

Roeland Byl redacteur bij Trends

Zelfs in een afkalvende markt zijn er groeikansen. Het beste bewijs daarvan is Easypost. Deze maand opent de kmo uit Loppem een nieuwe vestiging in Gent voor de ophaling en de verdeling van brievenpost. Later dit jaar staan nog een uitbreiding naar het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk op het menu.

SEBASTIEN BUESS "Wij zorgen ervoor dat onze klanten op hun kernactiviteit kunnen focussen."

Wie aandelen van bpost heeft, weet het wel: de brievenpost zit in een neerwaartse spiraal. Wat bezielde een dertiger als Sebastien Buess dan om amper vijf jaar geleden Easypost op te richten? Koppigheid is niet het juiste antwoord, Buess zag wel degelijk een echte kans in de afkalvende markt voor brievenpost. "Voor ik met Easypost begon, heb ik bij een kleine uitgeverij gewerkt", vertelt hij. "Ik behandelde er postcontracten en kwam er al snel achter dat er met grote volumes marge te rapen viel."

