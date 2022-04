Vliegtuigmaatschappij EasyJet moet maandag een honderdtal vluchten schrappen omdat door het coronavirus te veel mensen afwezig zijn. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC. Sinds vrijdag werden al ruim 200 vluchten geschrapt. Ook bij British Airways zijn ongeveer 90 vluchten geschrapt

'Door het hoge aantal coronabesmettingen momenteel in Europa, zijn er zoals bij elk bedrijf ook bij EasyJet meer mensen afwezig door ziekte dan normaal', aldus een woordvoerder. De zowat 100 vluchten die maandag geannuleerd zijn, waarvan 62 van het Verenigd Koninkrijk, zijn maar een klein deel van het totale aantal vluchten, aldus EasyJet. In totaal waren er vandaag ongeveer 1.645 vluchten voorzien.

De annulaties van maandag werden zaterdag aangekondigd. Sinds vrijdag werden al zeker 222 vluchten geannuleerd, aldus persagentschap dpa. Heel wat passagiers klagen op sociale media over de zeer laattijdige informatie over hun afgeschafte vlucht.

Ook in de Britse luchthavens zijn er tekorten aan personeel. In Manchester Airport en Heathrow in Londen, waren er lange rijen voor de check-in en de controle, waardoor verschillende mensen hun vlucht misten. De problemen komen er net nu het drukker is door de paasvakantie.

Het aantal coronabesmettingen stijgt weer sterk in het Verenigd Koninkrijk. Volgens het nationale statistiekbureau ONS was in de week tot 26 maart in grote delen van het land één persoon op de dertien besmet. Dat is een nieuw record. Er gelden in het VK geen coronaregels meer.

'Door het hoge aantal coronabesmettingen momenteel in Europa, zijn er zoals bij elk bedrijf ook bij EasyJet meer mensen afwezig door ziekte dan normaal', aldus een woordvoerder. De zowat 100 vluchten die maandag geannuleerd zijn, waarvan 62 van het Verenigd Koninkrijk, zijn maar een klein deel van het totale aantal vluchten, aldus EasyJet. In totaal waren er vandaag ongeveer 1.645 vluchten voorzien. De annulaties van maandag werden zaterdag aangekondigd. Sinds vrijdag werden al zeker 222 vluchten geannuleerd, aldus persagentschap dpa. Heel wat passagiers klagen op sociale media over de zeer laattijdige informatie over hun afgeschafte vlucht. Ook in de Britse luchthavens zijn er tekorten aan personeel. In Manchester Airport en Heathrow in Londen, waren er lange rijen voor de check-in en de controle, waardoor verschillende mensen hun vlucht misten. De problemen komen er net nu het drukker is door de paasvakantie. Het aantal coronabesmettingen stijgt weer sterk in het Verenigd Koninkrijk. Volgens het nationale statistiekbureau ONS was in de week tot 26 maart in grote delen van het land één persoon op de dertien besmet. Dat is een nieuw record. Er gelden in het VK geen coronaregels meer.