Dwangsommen voor bedrijven die inval fiscus dwarsbomen

Bedrijven die een fraudeonderzoek dwarsbomen door de toegang tot gebouwen of computergegevens te verhinderen, kunnen in de toekomst via dwangsommen tot medewerking worden aangezet. Dat staat in het tweede actieplan tegen fiscale en sociale fraude van coördinerend minister Vincent Van Peteghem (CD&V), zo meldt De Tijd.