Dockx Bruxsel laat zien hoe grote winkelcentra duurzaam kunnen worden. Het Brusselse winkelcentrum pakte bij de opening in 2016 uit met een opvallend gebouw, maar blijft zoeken naar nieuwe manieren om energie-efficiënter te worden.

Het Brusselse winkelcentrum Docks Bruxsel, vlakbij de Van Praet-brug langs het kanaal, viel van bij zijn opening in 2016 in de prijzen met zijn duurzame aanpak. Het gebouw met zijn opvallende houten buitenkant heeft bijvoorbeeld geen energievretende airconditioning. Kleine luikjes in het dak gaan automatisch open en dicht om te temperatuur te regelen, een natuurlijk ventilatiesysteem. Op het dak staan twee bijenkorven met 80.000 bijen."De planten water geven in het gebouw, het water om de toiletten te spoelen of voor het schoonmaken, het gebeurt met regenwater dat we opvangen", zegt Mathias Blot, directeur Docks Bruxsel. "De 4500 m2 zonnepanelen zorgen voor een vierde van de energie. Met de recuperatie van warmte van de verbrandingsoven van Net Brussel kunnen we de boetieks verwarmen." Een klassiek verwarmingssysteem is er niet. Het leverde het winkelcentrum, dat zoveel mogelijk met natuurlijke materialen werd opgetrokken, het Excellent-label op van de Europese organisatie Breeam. Die organisatie meet hoe duurzaam gebouwen zijn. "In 2025 willen we klimaatneutraal zijn", plant Mathias Blot.Hoewel het gebouw duurzaam ontworpen werd, maakt Docks bekend dat het nog eens 30 procent bespaart op zijn energiebudget voor de gemeenschappelijke delen van het winkelcentrum. "Dat is goed voor een besparing op jaarbasis van 30.000 euro, of 10 procent van het energiebudget," zegt Nicolas Herinckx, medeoprichter van de energiemakelaar Trinergy. "We deden dat door op het juiste moment een offerteaanvraag bij verschillende leveranciers in te dienen. Sinds december heeft Docks een nieuw groenestroomtarief." Herinkx hoopt dat hij het kunstje bij Docks kan overdoen bij de zowat driehonderd op Docks lijkende gebouwen in zijn portefeuille van 11.500 beheerde gebouwen.Docks meet nu ook de soorten uitstoot in het gebouw. Die data worden digitaal verwerkt. Dat kan leiden tot nieuwe besparingen. Komt de besparing ook niet omdat er gewoon veel minder bezoekers zijn door de coronacrisis ? "We hebben inderdaad een vierde minder bezoekers, maar de vaste kosten voor elektriciteit bijvoorbeeld blijven doorlopen", zegt Mathias Blot van Docks Bruxsel. "We zullen pas eind 2021 zien wat de impact van deze besparing is op de gemeenschappelijke kosten voor de handelaars. "Docks rondde in 2019 de kaap van vijf miljoen bezoekers in één jaar. Ondanks corona openden onlangs onder meer Snipes, HEMA en Carrefour een nieuwe winkel in Docks. Sinds kort is de vastgoedinvesteerder Codabel de nieuwe propertymanager voor Docks Bruxsel. "Dockx is voor duurzaamheid het model in België, dat we willen toepassen op andere gebouwen, " zegt Gaetan Leroux, managing director Codabel. "We willen nog meer inspelen op de hedendaagse stad en haar activiteiten, in samenwerking met de stedelijke, regionale en federale overheid. "