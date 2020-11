De Turnhoutse producent van lijmen, mastieken en PU-schuim Soudal neemt in de Verenigde Arabische Emiraten het bedrijf Al Muqarram Insulation Material Industry LLC over, een familiale bedrijvengroep bestaande uit drie ondernemingen met twee productievestigingen. Volgens Soudal gaat het om de duurste overname ooit.

Het bedrijf communiceert niet over het overnamebedrag, maar laat wel weten dat het familiebedrijf een omzet boekt van ongeveer 30 miljoen euro met 250 werknemers in de drie vestigingen. Volgens De Tijd legt Soudal naar schatting 50 miljoen euro op tafel.

Al Muqarram Insulation Material Industry LLC heeft productie-eenheden op twee plaatsen binnen de Emiraten: in Sharjah en Umm Al Quwain. Het bedrijf, opgestart in 1999, produceert een aantal merken waaronder Dolphin als belangrijkste.

'Zowel qua productgamma als geografisch kent Al Muqarram een hoge complementariteit met Soudal. Het bedrijf staat commercieel zeer sterk in de Golf, Oost-Afrika en Zuidwest-Azië, wat voor Soudal weliswaar geen onbekende, maar wel minder ontwikkelde markten zijn', aldus Soudal. 'In het uitgebreide productgamma, met onder andere mastieken en schuimen, zitten een aantal producten die voor Soudal complementaire business zullen genereren, zoals tapes en bepaalde lijmen en aerosolen.'

Volgens CEO Dirk Coorevits sluit 'deze acquisitie nauw aan bij onze internationale groeiambities en onze filosofie om te produceren in de nabijheid van de markt'.

Soudal is de grootste Europese onafhankelijke producent van mastieken, lijmen en PU-schuim voor zowel de vakman als de particuliere gebruiker. Het familiebedrijf telt 22 productievestigingen op vijf continenten en stelt meer dan 3.500 mensen tewerk

