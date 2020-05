Bij Brussels Airlines staan 1.000 van de 4.000 banen op de tocht. De federale regering lijkt bereid om de luchtvaartmaatschappij financieel te steunen, maar eist garanties van moedergroep Lufthansa.

Brussels Airlines heeft op een bijzondere ondernemingsraad aan de sociale partners laten weten dat ze de intentie heeft om het personeelsbestand met 25 procent in te krimpen. Dat betekent dat er 1.000 van de 4.000 banen verdwijnen. Volgens de vakbonden gaat het om 800 voltijdse banen.

Ook de vloot wordt met 30 procent afgeslankt, van 54 tot 38 vliegtuigen: dertig voor Europese vluchten en acht voor intercontinentale vluchten. Een tiental eigen toestellen verdwijnt voor de startbaan, net als de vliegtuigen die bij CityJet werden geleased. Dat contract is al stopgezet.

Brussels Airlines moet naar eigen zeggen ingrijpen om het voortbestaan te kunnen garanderen. Het coronavirus heeft de luchtvaartsector immers nagenoeg tot stilstand gebracht en de impact zal nog jarenlang nazinderen. De luchtvaartmaatschappij verwacht dat de vraag pas in 2023 weer op een 'normaal' niveau zal liggen.

De ontslagronde bij de luchtvaartmaatschappij komt niet als een verrassing. Sinds de lockdown op 21 maart vertrekken er geen passagiersvluchten meer vanuit Zaventem, waardoor de meeste werknemers op technische werkloosheid werden gezet. Brussels Airlines vroeg eerder ook al steun aan de Belgische overheid om het hoofd boven water te houden.

Enkele weken geleden sprak Etienne Davignon, toen nog voorzitter van Brussels Airlines, al over een vermindering van de activiteiten met 25 tot 30 procent bij de Belgische luchtvaartmaatschappij.

Bonden reageren 'geschokt'

Hoewel er eerder al een herstructureringsplan werd aangekondigd, reageren de drie vakbonden, ACLVB, ACV-Puls en BBTK, 'geschokt' op de omvang van de ontslagronde. De bonden laten wel verstaan dat de directie bereid is om alle opties te bekijken om het aantal gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te beperken. Dat kan door een beroep te doen op bijvoorbeeld vervroegd pensioen, vrijwillig vertrek of nog door tijdelijke contracten niet te verlengen.

De timing voor de onderhandelingen is strak. Tegen eind mei verwacht de directie al een akkoord met de bonden. De strakke timing komt doordat Brussels Airlines op korte termijn zonder cash dreigt te vallen. Alle reguliere vluchten zijn sinds 21 maart opgeschort, maar de vaste kosten blijven lopen. De maatschappij verliest zo 1 miljoen euro per dag.

CEO Vranckx: 'Herstructurering nodig om coronacrisis te overleven'

'Deze herstructurering is dringend nodig om de huidige crisis te overleven en in de toekomst structureel winstgevend te worden', zegt Dieter Vranckx, de topman van Brussels Airlines, dinsdagmiddag in een toelichting na de ondernemingsraad.

Volgens de topman was het jaar nochtans goed begonnen voor Brussels Airlines, 'met positieve resultaten op het vlak van aantal passagiers en inkomsten'. De luchtvaartmaatschappij had bovendien een omvangrijk zomeraanbod gepland om een deel van het verloren aanbod van het failliete Thomas Cook België te compenseren.

'Maar de coronaviruspandemie treft Brussels Airlines bijzonder hard', aldus Vranckx. "Deze ongeziene crisis heeft onze financiële situatie verslechterd, waardoor we genoodzaakt zijn om substantiële en essentiële maatregelen te nemen.'

Federale regering wil garanties van Lufthansa

Dinsdagnamiddag volgde er dan overleg tussen de drie federale ministers - premier Wilmès, minister van Financiën Alexander De Croo en minister van Werk Nathalie Muylle - en de vakbonden van Brussels Airlines.

Na dat overleg lieten de bonden weten dat de federale regering bereid lijkt om Brussels Airlines financieel te steunen zodat de luchtvaartmaatschappij de coronacrisis kan overbruggen, maar daar moeten garanties van moedergroep Lufthansa tegenover staan over de toekomst van haar dochtermaatschappij.

Volgens Filip Lemberechts van de liberale vakbond heeft Lufthansa al een aantal garanties gegeven tijdens de bijzondere ondernemingsraad dinsdagochtend waarop een herstructureringsplan voor BrusselsAirlines werd voorgesteld. Zo zouden er nieuwe toestellen voorzien zijn, bijvoorbeeld de Airbus A321 op de lange afstand, aldus Lemberechts. Maar die garanties moet Lufthansa ook aan de regering geven.

De vakbonden toonden zich voorts verwonderd dat de regering blijkbaar nog niet op de hoogte was van het herstructureringsplan van Brussels Airlines. Zo had minister Muylle volgens Didier Lebbe, ook van de christelijke vakbond, nog geen weet dat er een procedure-Renault zou worden gelanceerd. Regering en vakbonden hebben afgesproken om elke week te overleggen, voegde Lemberechts nog toe, om de dossiers van de herstructurering en de staatssteun niet los van elkaar te houden.

Over een timing voor een eventuele deal tussen de regering en Lufthansa lieten de vakbonden zich niet uit. Mogelijk wordt er eerst afgewacht of de groep een akkoord kan sluiten met de Duitse regering. Daar wordt er gesproken over 9 miljard euro steun, mogelijk zou de staat een belang krijgen in Lufthansa. Iets waar topman Carsten Spohr niet om staat te springen.

De regeringsleden vertrokken na het overleg zonder de pers nog te woord te staan. Voor aanvang had minister De Croo al herhaald dat hij een 'geloofwaardig toekomstplan' wil met voldoende garanties over de rol van Brussels Airlines na de crisis.

'

Lees ook: Deze miljardair bepaalt mee het lot van Brussels Airlines

Brussels Airlines heeft op een bijzondere ondernemingsraad aan de sociale partners laten weten dat ze de intentie heeft om het personeelsbestand met 25 procent in te krimpen. Dat betekent dat er 1.000 van de 4.000 banen verdwijnen. Volgens de vakbonden gaat het om 800 voltijdse banen. Ook de vloot wordt met 30 procent afgeslankt, van 54 tot 38 vliegtuigen: dertig voor Europese vluchten en acht voor intercontinentale vluchten. Een tiental eigen toestellen verdwijnt voor de startbaan, net als de vliegtuigen die bij CityJet werden geleased. Dat contract is al stopgezet. Brussels Airlines moet naar eigen zeggen ingrijpen om het voortbestaan te kunnen garanderen. Het coronavirus heeft de luchtvaartsector immers nagenoeg tot stilstand gebracht en de impact zal nog jarenlang nazinderen. De luchtvaartmaatschappij verwacht dat de vraag pas in 2023 weer op een 'normaal' niveau zal liggen. De ontslagronde bij de luchtvaartmaatschappij komt niet als een verrassing. Sinds de lockdown op 21 maart vertrekken er geen passagiersvluchten meer vanuit Zaventem, waardoor de meeste werknemers op technische werkloosheid werden gezet. Brussels Airlines vroeg eerder ook al steun aan de Belgische overheid om het hoofd boven water te houden.Enkele weken geleden sprak Etienne Davignon, toen nog voorzitter van Brussels Airlines, al over een vermindering van de activiteiten met 25 tot 30 procent bij de Belgische luchtvaartmaatschappij.Hoewel er eerder al een herstructureringsplan werd aangekondigd, reageren de drie vakbonden, ACLVB, ACV-Puls en BBTK, 'geschokt' op de omvang van de ontslagronde. De bonden laten wel verstaan dat de directie bereid is om alle opties te bekijken om het aantal gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te beperken. Dat kan door een beroep te doen op bijvoorbeeld vervroegd pensioen, vrijwillig vertrek of nog door tijdelijke contracten niet te verlengen. De timing voor de onderhandelingen is strak. Tegen eind mei verwacht de directie al een akkoord met de bonden. De strakke timing komt doordat Brussels Airlines op korte termijn zonder cash dreigt te vallen. Alle reguliere vluchten zijn sinds 21 maart opgeschort, maar de vaste kosten blijven lopen. De maatschappij verliest zo 1 miljoen euro per dag. 'Deze herstructurering is dringend nodig om de huidige crisis te overleven en in de toekomst structureel winstgevend te worden', zegt Dieter Vranckx, de topman van Brussels Airlines, dinsdagmiddag in een toelichting na de ondernemingsraad. Volgens de topman was het jaar nochtans goed begonnen voor Brussels Airlines, 'met positieve resultaten op het vlak van aantal passagiers en inkomsten'. De luchtvaartmaatschappij had bovendien een omvangrijk zomeraanbod gepland om een deel van het verloren aanbod van het failliete Thomas Cook België te compenseren. 'Maar de coronaviruspandemie treft Brussels Airlines bijzonder hard', aldus Vranckx. "Deze ongeziene crisis heeft onze financiële situatie verslechterd, waardoor we genoodzaakt zijn om substantiële en essentiële maatregelen te nemen.'Dinsdagnamiddag volgde er dan overleg tussen de drie federale ministers - premier Wilmès, minister van Financiën Alexander De Croo en minister van Werk Nathalie Muylle - en de vakbonden van Brussels Airlines. Na dat overleg lieten de bonden weten dat de federale regering bereid lijkt om Brussels Airlines financieel te steunen zodat de luchtvaartmaatschappij de coronacrisis kan overbruggen, maar daar moeten garanties van moedergroep Lufthansa tegenover staan over de toekomst van haar dochtermaatschappij. Volgens Filip Lemberechts van de liberale vakbond heeft Lufthansa al een aantal garanties gegeven tijdens de bijzondere ondernemingsraad dinsdagochtend waarop een herstructureringsplan voor BrusselsAirlines werd voorgesteld. Zo zouden er nieuwe toestellen voorzien zijn, bijvoorbeeld de Airbus A321 op de lange afstand, aldus Lemberechts. Maar die garanties moet Lufthansa ook aan de regering geven.De vakbonden toonden zich voorts verwonderd dat de regering blijkbaar nog niet op de hoogte was van het herstructureringsplan van Brussels Airlines. Zo had minister Muylle volgens Didier Lebbe, ook van de christelijke vakbond, nog geen weet dat er een procedure-Renault zou worden gelanceerd. Regering en vakbonden hebben afgesproken om elke week te overleggen, voegde Lemberechts nog toe, om de dossiers van de herstructurering en de staatssteun niet los van elkaar te houden. Over een timing voor een eventuele deal tussen de regering en Lufthansa lieten de vakbonden zich niet uit. Mogelijk wordt er eerst afgewacht of de groep een akkoord kan sluiten met de Duitse regering. Daar wordt er gesproken over 9 miljard euro steun, mogelijk zou de staat een belang krijgen in Lufthansa. Iets waar topman Carsten Spohr niet om staat te springen. De regeringsleden vertrokken na het overleg zonder de pers nog te woord te staan. Voor aanvang had minister De Croo al herhaald dat hij een 'geloofwaardig toekomstplan' wil met voldoende garanties over de rol van Brussels Airlines na de crisis. '