De Duitse overheid start de afbouw van haar belang in luchtvaartmaatschappij Lufthansa, het moederbedrijf van Brussels Airlines. De regering had de aandelen gekocht om het bedrijf door de coronacrisis te helpen.

Het overheidsfonds WSF (Wirtschaftsstabilisierungsfonds) wil het belang in de luchtvaartmaatschappij de komende weken met maximaal een kwart reduceren tot 15 procent, zo deelde het mee.

De overheid nam een belang van 20 procent in Lufthansa, ter waarde van 300 miljoen euro. Dat is maar een klein deel van de 6 miljard euro Duitse overheidssteun die de maatschappij kreeg.

