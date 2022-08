Duitsland heeft in juni 4,5 procent meer geëxporteerd dan de maand voordien, tot een absoluut record van 134,3 miljard euro. Vooral de uitvoer naar de Verenigde Staten boomde (+6,2 procent), blijkt uit cijfers die Destatis, het nationaal bureau voor de statistiek, woensdag bekendmaakte.

Ook in april (+4,6 procent) en mei (+1,3 procent) stegen de exportcijfers van de grootste economie van Europa al. Dat is opmerkelijk gezien de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland.

De Duitse handelsbalans vertoont een overschot van 6,4 miljard euro. De import steeg in juni met slechts 0,2 procent tot 127,9 miljard euro. Vanuit Rusland steeg de invoer met 4,8 procent tot 3,5 miljard euro - het betrof vooral grondstoffen en energie.

Ook in april (+4,6 procent) en mei (+1,3 procent) stegen de exportcijfers van de grootste economie van Europa al. Dat is opmerkelijk gezien de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland. De Duitse handelsbalans vertoont een overschot van 6,4 miljard euro. De import steeg in juni met slechts 0,2 procent tot 127,9 miljard euro. Vanuit Rusland steeg de invoer met 4,8 procent tot 3,5 miljard euro - het betrof vooral grondstoffen en energie.