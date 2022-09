Duitsland gaat de noodlijdende gasreus Uniper nationaliseren. Dat heeft Fortum woensdag bekendgemaakt, de Finse eigenaar van Uniper.

Dinsdag was al duidelijk geworden dat een nationalisering van het gasbedrijf er zat aan te komen. En dat wordt nu bevestigd door de Finse groep. Concreet neemt Berlijn 56 procent van het kapitaal van Fortum in Uniper over voor 500 miljoen euro en voert het een kaptaalverhoging door van 8 miljard euro. Daardoor zal de Duitse staat zowat 98,5 procent van Uniper in handen hebben. Uniper is de grootste gasinvoerder van Duitsland en was de belangrijkste klant van het Russische Gazprom. Het bedrijf lijdt zware verliezen door de teruggeschroefde gasleveringen uit Rusland en de hogere prijzen. Met de nationalisering wil Duitsland een domino-effect vermijden, waarbij na het omvallen van één energieleverancier meerdere sectorgenoten zouden volgen.