De Duitser Peter Gerber is vanaf 1 maart de nieuwe CEO van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. Hij volgt de Belg Dieter Vranckx op, die verhuisde naar de Zwitserse zustermaatschappij Swiss.

Peter Gerber, een vijftiger, komt over van Lufthansa Cargo. Hij neemt ook de nieuwe functie van "Lufthansa Group Chief Representative for European Affairs" in Brussel op zich. Het gaat om het vertegenwoordigen van de groepsbelangen op Europees niveau.

Ook de financieel directeur heeft de Duitse nationaliteit. De operationeel directeur van Brussels Airlines is een Zwitser.

De aankondiging van de nieuwe topman in november kwam als een verrassing. Vranckx was nog maar sinds begin 2020 de CEO van Brussels Airlines. Maar het ging naar verluidt om een interne verschuivingsoperatie binnen de Lufthansa-groep (waar Brussels Airlines en Swiss toe behoren), nadat de toenmalige Swiss-topman had bekendgemaakt dat hij eind vorig jaar om gezondheidsredenen zou vertrekken.

De benoeming van Vranckx aan het hoofd van Swiss wordt beschouwd als een promotie, want de maatschappij geldt zowat als het paradepaardje van de Lufthansa-groep. De Belg werkte eerder al bij Swiss en zijn gezin woonde nog in Zwitserland.

De toplui volgen elkaar in sneltempo op bij Brussels Airlines sinds het vertrek van Bernard Gustin in de lente van 2018. Hij werd opgevolgd door de Duitse Christina Foerster, die na anderhalf jaar een directiefunctie kreeg bij moedermaatschappij Lufthansa. Ze is wel nog altijd voorzitter van SN Airholding, de holding boven Brussels Airlines. Foerster was ook interim-CEO gedurende de drie maanden tussen het vertrek van Vranckx eind vorig jaar en de start van Gerber als CEO.

