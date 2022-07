Het vertrouwen van de Duitse investeerders is in juli gedaald tot het laagste peil sinds eind 2011. De beleggers zijn bezorgd over de energiebevoorrading, nakende renteverhogingen en coronamaatregelen in China, meldt het onderzoeksinstituut ZEW.

De vertrouwensindicator van het Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung duikelde in juli 25,8 punten lager in vergelijking met een maand eerder (tot -53,8 punten. Analisten hadden maar op een kleine daling gerekend om te landen tussen -28 en -38,3.

Het is van december 2011 geleden dat de indicator zo laag stond. Toen stond dezelfde score in de tabellen.

De index die de huidige economische situatie weergeeft, ging 18,2 punten lager tot -45,8 punten, onder de voorspelde -34,5 punten. Zowel die graadmeter als de vertrouwensindicator, die de verwachtingen naar de toekomt weerspiegelt, zijn gedaald tot net onder de scores van maart 2020, in het begin van de coronapandemie.

'De huidige zorgen over de energiebevoorrading in Duitsland, de aangekondigde renteverhoging van de ECB en pandemiegerelateerde beperkingen in China hebben geleid tot een aanzienlijke verslechtering van de economische vooruitzichten. De experts beoordelen de huidige economische situatie beduidend negatiever dan in de voorgaande maand, en ze hebben hun toch al ongunstige prognoses voor de komende zes maanden neerwaarts bijgesteld,' aldus ZEW-voorzitter Achim Wambach.

