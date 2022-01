Een opmerkelijk vonnis van een rechtbank in Duitsland: een whiskydistilleerderij uit Stuttgart mag haar product niet als Glen op de markt brengen omdat dat... te Schots klinkt.

Dat melden lokale media.

Met de beslissing wordt een punt gezet achter een jarenlange juridische discussie. De Schotse vereniging van whiskyproducenten (SWA) nam het niet dat een distilleerderij uit Berglen bij Stuttgart whisky verkocht als 'Glen Buchenbach'.

Volgens de Schotse producenten suggereert de term 'Glen' een Schotse herkomst. Een Duitse rechtbank gaf de Schotten eerder al gelijk, en ook in beroep is dat het geval.

Door de term Glen te gebruiken, overtreedt de distilleerderij Europese regels inzake gedistilleerde dranken. 'Whisky die niet uit Schotland komt, mag geen Glen worden genoemd', aldus een woordvoerder van de rechtbank.

De Duitse whiskyproducent Waldhornbrennerei aanvaardt de beslissing, maar zegt die niet te begrijpen. Volgens het bedrijf is aangentoond dat Glen - wat dal of vallei betekent - geen Schotse herkomst kent en bijgevolg niet louter en alleen met Schotland in verband kan worden gebracht. 'In feite zegt de rechter dat er enkel in Schotland valleien zijn.'

