De Duitse regering wil een 'beschermingsschild' instellen voor bedrijven. Het beschermingspakket van ettelijke miljarden euro's moet de Duitse ondernemingen tegemoetkomen nu ze te lijden hebben onder de torenhoge energieprijzen door de Russische invasie in Oekraïne. Dat meldden de ministeries van Financiën en Economie vrijdag.

Het 'schild' voorziet onder meer maatregelen als een 'in de tijd beperkte en nauw omschreven' subsidie om de kosten door de gestegen aardgas- en elektriciteitsprijzen onder controle te houden voor zwaar getroffen ondernemingen. Volgens financiënminister Christian Lindner kost deze maatregel vijf miljard euro aan de Duitse belastingbetaler.

Voorts komt er een kredietprogramma via staatsbank KfW, die tot zeven miljard euro kan ontlenen aan gunstige voorwaarden.

Er is ook sprake van een bijkomend financieringsprogramma. De regering wil hier eenvormige criteria uitwerken voor het toekennen van kortlopende kredietlijnen van KfW, die gedekt worden met een staatsgarantie. Daarbij is een kredietvolume van in totaal 100 miljard euro voorzien.

Minister Lindner wil via de maatregelen de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de Duitse economie beperken. Hij sprak onder meer van een economische 'schokdemper'.

