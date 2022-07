Duitse gasvoorraad voor bijna tweederde gevuld

Duitsland is zijn schaarse voorraden aardgas aan het herstellen nu het Duitse energiebedrijf Uniper niet langer uit zijn reserves moet tappen. Het doel is nu om de voorraden in september te laten toenemen tot 75 procent van het normale niveau, zegt Bundesnetzagentur-president Klaus Müller.

