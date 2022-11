De nationalisering van de Duitse gasreus Uniper, die zwaar in de problemen zit door de verlaagde Russische leveringen, zou de Duitse staat tot 25 miljard euro extra kunnen kosten. Dat blijkt uit het reddingsplan dat woensdag gefinaliseerd werd. Een initiële injectie van 8 miljard euro door de Duitse staat zal niet volstaan om het bedrijf recht te houden.

Een bijkomende verhoging van het kapitaal met een bedrag tot 25 miljard euro zal toegelaten zijn, met de uitgifte van nieuwe aandelen, waarop enkel de staat zal mogen intekenen", aldus de groep in een persbericht.

De Duitse regering maakte in september een reddingsplan van ruim 30 miljard euro bekend voor Uniper, waarbij de grootste gasimporteur in Duitsland genationaliseerd wordt. Dat plan voorzag al in een kapitaalsverhoging van 8 miljard euro, gefinancierd door de Duitse staat, maar 'dit zal niet volstaan om Uniper te stabiliseren', meldt de groep woensdag.

Uniper was de grootste Duitse klant van de Russische gasleverancier Gazprom. Maar om zijn contracten na te komen, moest Uniper door het wegvallen van Russische leveringen elders op de markt gas aankopen, waar de prijzen deze zomer fors hoger gingen. Sinds het begin van het jaar heeft Uniper daardoor een kolossaal verlies van 40 miljard euro geleden, het grootste ooit voor een Duits bedrijf. Een faillissement van Uniper, dat instaat voor 40 procent van de gasbevoorrading van Duitsland, zou een domino-effect kunnen veroorzaken op de volledige energiesector in het land. Daarom besliste de Duitse regering om het bedrijf te nationaliseren.

