De Duitse gasopslagfaciliteiten hebben in het weekend meer dan 80 procent van hun capaciteit bereikt. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde gegevens van Europese gasopslagbeheerders. Zondagochtend waren ze voor 80,14 procent gevuld.

Volgens de meest recente Duitse doelstellingen moeten de gasreserves tegen 1 oktober aan minstens 85 procent van de capaciteit zitten, tegen 1 november moet dat 95 procent zijn. Het streefcijfer voor 1 september - van 75 procent - werd meer dan twee weken voor de geplande datum bereikt.

Topman Torsten Frank van Trading Hub Europe (THE), de koepelorganisatie die verantwoordelijk is voor de Duitse gasmarkt, voorspelde dat hoewel het algemene streefdoel zou worden gehaald, er wel nog regionale verschillen zouden zijn.

'We zullen heel wat opslagfaciliteiten tegen november voor 95 procent gevuld krijgen, maar niet allemaal', verklaarde hij dinsdag aan de krant Rheinische Post. Hoewel er in Duitsland geen algemeen tekort zal zijn, kunnen regionale tekorten niet worden uitgesloten, klonk het. Gevolgen voor de gezinnen zouden er volgens Frank niet zijn. "We boeken goede vooruitgang met de opslag en het terugdringen van het verbruik. Ik heb er het volste vertrouwen in dat particuliere woningen deze winter niet zullen hoeven bevriezen.'

Vrijdag kondigde het Russische Gazprom aan dat de aanvoer via de belangrijke Nord Stream 1-pijpleiding, die onder de Oostzee loopt, vanaf 31 augustus drie dagen zal worden stilgelegd wegens een onderhoud. Zodra de werkzaamheden zijn voltooid, zal er weer 33 miljoen kubieke meter gas per dag worden gepompt, wat overeenkomt met 20 procent van de capaciteit, aldus Gazprom.

