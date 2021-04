Het project om een gascentrale van 920 megawatt te bouwen in Dilsen-Stokkem, komt in Duitse handen. Het energiebedrijf RWE neemt het project met de naam "Dils Energie" over van de Zwitserse ontwikkelaar Advanced Power, zo meldt die laatste vrijdag.

De in de gascentrale opgewekte elektriciteit zou een miljoen huishoudens van stroom kunnen voorzien, zo staat op de website van Advanced Power. Aan het project hangt een prijskaartje van 500 miljoen euro. De voormalige eigenaar mikte op een indienststelling in 2025.

De gascentrale is van belang in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM). Dat is een systeem van steun voor investeringen in flexibele productiecapaciteit, met het oog op de geplande kernuitstap in 2025. In de praktijk gaat het vooral om gascentrales. Eind dit jaar staat een veiling gepland om de overheidssteun toe te wijzen. Advanced Power realiseerde eerder de gascentrale T-Power in Tessenderlo.

