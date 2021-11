Duitse economie groeit minder snel dan verwacht

De Duitse economie is in het derde kwartaal minder gegroeid dan verwacht, namelijk met 1,7 procent. Dat heeft het Duitse Federaal Statistiekbureau Destatis donderdag bekendgemaakt. In een eerste raming was Destatis uitgegaan van een groei met 1,8 procent.

Olaf Scholz en Angela Merkel © belga