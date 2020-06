Thorsten Dirks, de Duitse covoorzitter van Brussels Airlines, verlaat moederconcern Lufthansa. Dat meldt La Libre Belgique dinsdag. De krant kreeg bevestiging bij de Belgische luchtvaartmaatschappij.

De Duitse Thorsten Dirks deelt het voorzitterschap van Brussels Airlines met voormalig gouverneur van de Nationale Bank Jan Smets. 'We weten nog niet wanneer mijnheer Dirks het covoorzitterschap van Brussels Airlines zal opgeven', zegt Wencke Lemmes, woordvoerster van de Belgische luchtvaartmaatschappij. Ze voegt er wel aan toe dat binnenkort een procedure gestart zal worden voor zijn vervanging.

De reden voor het vertrek van Dirks is nog onduidelijk, schrijft La Libre Belgique. Volgens de Duitse krant Handelsblatt zou Dirks niet bereid geweest zijn om verschillende premies op te geven, zoals vereist in de voorwaarden van het reddingsplan van 9 miljard euro dat Duitsland Lufthansa toegezegd heeft.

