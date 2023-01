De Duitse economische situatie is de voorbije weken verbeterd. Dat heeft de Duitse centrale bank maandag aangegeven in zijn maandelijks rapport.

'De meest recente gegevens zijn beter dan de prognoses van december', aldus de Bundesbank. Uit een voorlopige raming voor het bruto binnenlands product (bbp) van het Duitse bureau voor de statistiek zou blijken dat het bbp stabiel gebleven is tijdens het slotkwartaal van vorig jaar, hoewel er gerekend werd op een krimp.

Terwijl de inflatie en onzekerheid door de oorlog in Oekraïne de economie afremmen, is de spanning op de energiemarkt sinds de zomer afgenomen, aldus de Bundesbank. Toeleveringsproblemen in de industrie en bouw zijn ook kleiner geworden.

