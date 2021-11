De Duitse autoriteiten hebben de certificeringsprocedure voor de controversiële gaspijpleiding Nord Stream 2 opgeschort. Dat meldt de bevoegde regulator dinsdag. Volgens het Bundesnetzagentur moet de uitbater van de pijpleiding georganiseerd worden naar Duits recht.

Nord Stream 2 moet Russisch gas via Duitsland naar Europa brengen. De gaspijpleiding loopt over de bodem van de Oostzee en vermijdt zo de Russische buurlanden.

Na grondig onderzoek van alle documenten heeft de regulator beslist dat hij enkel een operator voor Nord Stream 2 kan certificeren als dat een bedrijf naar Duits recht wordt. En daar knelt het schoentje. Het Zwitserse vehikel Nord Stream 2 AG besliste eerder om zelf zijn structuren niet aan te passen en enkel een Duitse dochteronderneming op te richten voor het beheer van het Duitse deel van de leiding.

Volgens de Duitse wetgeving moet zo'n dochterfirma aan alle vereisten voor een onafhankelijke transmissienetbeheerder voldoen. En dat is niet het geval volgens de regulator.

De certificeringsprocedure blijft opgeschort tot de belangrijkste activa en het personeel overgezet zijn naar de dochteronderneming. Dan zal het Bundesnetzagentur controleren of de nieuwe ingediende informatie van de dochteronderneming volledig is, meldt het agentschap op zijn website.

Als aan alle voorwaarden voldaan is, zal de regulator het onderzoek voortzetten en een voorstel van beslissing opstellen en overmaken voor advies aan de Europese Commissie, zoals voorzien in de Europese regelgeving.

