De Duitse autobouwers BMW en Volkswagen Group (met de merken Volkswagen, Audi en Porsche) hebben van de Europese Commissie een boete van ruim 875 miljoen euro opgelegd gekregen. Samen met Daimler maakten ze illegale afspraken bij de ontwikkeling van technologische innovaties om dieselmotoren properder te maken. De beslissing om de constructeurs te beboeten werd donderdag bekendgemaakt door Europees commissaris voor Concurrentiebeleid Margrethe Vestager.

Volgens de Commissie maakten de bedrijven zich schuldig aan het hinderen van de ontwikkeling van minder vervuilende diesels. Dat deden ze door afspraken te maken over het gebruik van AdBlue, de biologisch afbreekbare vloeistof die aan het uitlaatsysteem van bepaalde dieselmotoren wordt toegevoegd om stikstofoxiden om te zetten in stikstof en water. Ze beslisten samen hoe groot AdBlue-tanks moeten zijn en wanneer ze moeten worden bijgevuld, en wisselden daarover commercieel gevoelige informatie uit. Op deze manier vermeden ze dat het volle potentieel van AdBlue werd benut en dat de technologie gebruikt werd om met elkaar en andere autobouwers te concurreren.

Daimler, BMW en Volkswagen hielden hun illegale afspraken vijf jaar lang vol, van 25 juni 2009 tot 1 oktober 2014. 'Daimler, BMW, Volkswagen, Audi en Porsche bezaten de technologie om de uitstoot van schadelijke stoffen nog verder af te bouwen dan wettelijk vereist was', zegt Vestager. 'Maar ze vermeden concurrentie door het volle potentieel van deze technologie niet te gebruiken. De beslissing van vandaag gaat dus over legitieme samenwerking op technologisch vlak die fout liep.'

Omdat Daimler het kartel bij de Commissie aan het licht bracht, krijgt het geen boete opgelegd. BMW en Volkswagen Group wel: de eerste moet 372.827.000 euro betalen, de tweede 502.362.000 euro. Omdat beide bedrijven toegaven dat ze illegale marktafspraken maakten, kregen ze wel een lagere boete dan eerst voorzien was.

Milieuschandaal

Vandaag raakte ook bekend dat Volkswagen in Italië is veroordeeld tot het betalen van 200 miljoen euro aan schadevergoedingen en intresten aan meer dan 63.000 eigenaars van voertuigen die werden aangepast om vervuilende emissies te verbergen. Dat heeft de consumentenorganisatie Altroconsumo woensdagavond gemeld.

Volgens de uitspraak van de rechtbank in Venetië moet Volkswagen '3.300 euro (plus intrest) betalen aan elk van de meer dan 63.000 consumenten die zich bij onze groepsvordering hebben aangesloten', aldus Altroconsumo in een verklaring. 'Dit is een historische overwinning.'

Dieselgate, dat in veel landen tot rechtszaken heeft geleid, heeft Volkswagen al 30 miljard euro gekost, grotendeels in de Verenigde Staten, waar het Duitse concern in 2017 schuldig pleitte aan fraude. Volkswagen gaf in het najaar van 2015 toe dat het 11 miljoen van zijn dieselvoertuigen had uitgerust met software waarmee emissies konden worden verhuld die soms tot 40 keer de toegestane normen overschreden. Sindsdien is de verkoop van dieselauto's sterk gedaald. De Duitse reus wordt ook aangeklaagd in Frankrijk, waar het DGCCRF (Directoraat-generaal voor Mededinging, Consumentenzaken en Fraudebestrijding) de maximumboete heeft geraamd op 19,7 miljard euro.

Volkswagen heeft nog niet gereageerd op de beslissing van de Venetiaanse rechtbank.

Volgens de Commissie maakten de bedrijven zich schuldig aan het hinderen van de ontwikkeling van minder vervuilende diesels. Dat deden ze door afspraken te maken over het gebruik van AdBlue, de biologisch afbreekbare vloeistof die aan het uitlaatsysteem van bepaalde dieselmotoren wordt toegevoegd om stikstofoxiden om te zetten in stikstof en water. Ze beslisten samen hoe groot AdBlue-tanks moeten zijn en wanneer ze moeten worden bijgevuld, en wisselden daarover commercieel gevoelige informatie uit. Op deze manier vermeden ze dat het volle potentieel van AdBlue werd benut en dat de technologie gebruikt werd om met elkaar en andere autobouwers te concurreren.Daimler, BMW en Volkswagen hielden hun illegale afspraken vijf jaar lang vol, van 25 juni 2009 tot 1 oktober 2014. 'Daimler, BMW, Volkswagen, Audi en Porsche bezaten de technologie om de uitstoot van schadelijke stoffen nog verder af te bouwen dan wettelijk vereist was', zegt Vestager. 'Maar ze vermeden concurrentie door het volle potentieel van deze technologie niet te gebruiken. De beslissing van vandaag gaat dus over legitieme samenwerking op technologisch vlak die fout liep.'Omdat Daimler het kartel bij de Commissie aan het licht bracht, krijgt het geen boete opgelegd. BMW en Volkswagen Group wel: de eerste moet 372.827.000 euro betalen, de tweede 502.362.000 euro. Omdat beide bedrijven toegaven dat ze illegale marktafspraken maakten, kregen ze wel een lagere boete dan eerst voorzien was.Vandaag raakte ook bekend dat Volkswagen in Italië is veroordeeld tot het betalen van 200 miljoen euro aan schadevergoedingen en intresten aan meer dan 63.000 eigenaars van voertuigen die werden aangepast om vervuilende emissies te verbergen. Dat heeft de consumentenorganisatie Altroconsumo woensdagavond gemeld.Volgens de uitspraak van de rechtbank in Venetië moet Volkswagen '3.300 euro (plus intrest) betalen aan elk van de meer dan 63.000 consumenten die zich bij onze groepsvordering hebben aangesloten', aldus Altroconsumo in een verklaring. 'Dit is een historische overwinning.'Dieselgate, dat in veel landen tot rechtszaken heeft geleid, heeft Volkswagen al 30 miljard euro gekost, grotendeels in de Verenigde Staten, waar het Duitse concern in 2017 schuldig pleitte aan fraude. Volkswagen gaf in het najaar van 2015 toe dat het 11 miljoen van zijn dieselvoertuigen had uitgerust met software waarmee emissies konden worden verhuld die soms tot 40 keer de toegestane normen overschreden. Sindsdien is de verkoop van dieselauto's sterk gedaald. De Duitse reus wordt ook aangeklaagd in Frankrijk, waar het DGCCRF (Directoraat-generaal voor Mededinging, Consumentenzaken en Fraudebestrijding) de maximumboete heeft geraamd op 19,7 miljard euro.Volkswagen heeft nog niet gereageerd op de beslissing van de Venetiaanse rechtbank.