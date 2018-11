Duitse activist komt in raad van bestuur Agfa-Gevaert

Het activistische beleggingsfonds Active Ownership Capital (AOC), dat de voorbije maanden een belang van meer dan 10 procent opbouwde in Agfa-Gevaert, heeft een zitje gekregen in de raad van bestuur van de Mortselse beeldvormingsgroep. Dat meldt Agfa-Gevaert dinsdag.

De Oostenrijker Klaus Röhrig, medeoprichter van AOC, werd maandag benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder, luidt het in een persbericht. Active Ownership Capital had eind augustus een belang van 10,32 procent in Agfa-Gevaert.

De 41-jarige econoom Röhrig startte zijn carrière in 2000 bij Credit Suisse First Boston in Londen. In 2006 trad hij in dienst bij Elliott Associates In 2015 richtte hij Active Ownership Capita mee op.