Het vertrouwen van de bedrijfsleiders in Duitsland is in januari sterk afgenomen. In de grootste economie van Europa werden strengere maatregelen ingevoerd in de strijd tegen het coronavirus, wat nefast blijkt voor het ondernemersklimaat.

De barometer van het onderzoeksinstituut Ifo, die het ondernemersvertrouwen in Duitsland peilt, zakte in januari naar 90.1 punten, tegenover 92.2 in december vorig jaar. Dat laatste cijfer werd wel naar boven bijgesteld, in december werd nog uitgegaan van 92.1. Analisten hadden voor januari een minder forse daling naar 91.4 verwacht.

#ifoGeschäftsklimaindex gefallen - Der ifo Geschäftsklimaindex ist im Januar auf 90,1 Punkte gefallen, nach 92,2 Punkten im Dezember. Die zweite #Corona-Welle hat die Erholung der deutschen Wirtschaft vorläufig beendet. pic.twitter.com/7Wbk9ukWMl — ifo Institut (@ifo_Institut) January 25, 2021

'De tweede coronagolf heeft het herstel van de Duitse economie tijdelijk afgeremd', aldus Ifo-president Clemens Fuest in een toelichting.

Bondskanselier Angela Merkel kondigde vorige week een verlenging van de lockdown aan tot halfweg februari, aangezien Duitsland met een nieuwe golf van coronabesmettingen krijgt af te rekenen. Ifo-econoom Klaus Wohlrabe verklaarde maandag aan het persagentschap Reuters dat de Duitse economie in het eerste kwartaal van het jaar zou stagneren en voegde eraan toe: 'De Duitse economie begint het jaar met weinig vertrouwen'.

'De angst is terug', meldt ING-econoom Carsten Brzeski in een reactie via Twitter. 'Er zal meer vaart nodig zijn in de vaccinatieschema's en een afname van het aantal besmettingen voordat de economie weer op gang kan komen. Het ziet er momenteel naar uit dat het in ieder geval tot de lente zal duren voordat dit het geval zal zijn', klinkt het.

Germany: Fear is back | Snap | ING Think - The January Ifo index shows a worsening of both the current assessment and the expectations component and signals a very weak start to the new year for the… https://t.co/D4SBGBwou0 — Carsten Brzeski (@carstenbrzeski) January 25, 2021

Het Duits bureau voor Statistek publiceert vrijdag de cijfers van het bruto binnenlands product voor het vierde kwartaal 2020, toen er al enkele lockdownmaatregelen waren doorgevoerd. Het statistiekbureau liet eerder deze maand al weten dat er voor dat kwartaal rekening wordt gehouden met een stagnering van de economie.

