Duits conglomeraat Henkel: 'Wij vinden gemakkelijk werknemers'

De conjunctuur draait op volle toeren. Werkgevers vinden nauwelijks geschikte werknemers. De Belgische tak van het Duitse conglomeraat Henkel is een uitzondering. "Wij zijn sterk in innovatie en vinden relatief gemakkelijk mensen." Welkom in een merkwaardig conglomeraat, dat minuscule onderdeeltjes in smartphones vastlijmt, maar ook catwalks aan de Heizel organiseert.