Met de komst van Miles groeit het aanbod van deelwagens in Brussel. Het bedrijf uit Berlijn wordt de nieuwe concurrent van Poppy in free floating, maar dan een beetje anders: het tarief loopt per kilometer, niet per minuut.

Dinsdag start het Duitse autodeelbedrijf Miles in Brussel. Dat gebeurt enkele weken nadat het concept al in Gent is gelanceerd. 200 deelwagens zullen circuleren in de hoofdstad volgens het concept van 'free floating'. Het is mogelijk de auto's overal achter te laten in de zone waar Miles actief is. Op dit moment is die zone nog beperkt tot het centrum, het oosten en het zuiden van de stad. Een app maakt het mogelijk de auto's te vinden, ze te reserveren en te openen.

Kilometertarief

Miles onderscheidt zich in de tarificatie. Terwijl Poppy, een onderdeel van de groep D'Ieteren, ritten per minuut factureert, kiest de nieuwe Duitse speler voor een kilometertarief. De kostprijs per kilometer is 98 cent. Daarin zitten naast de huur ook de brandstofkosten en publiek parkeergeld.

Ook andere diensten voor deelmobiliteit zoals deelfietsen en deelsteps hanteren doorgaans een op tijd gebaseerd tariefsysteem. Waarom kiest Miles dan voor een andere aanpak? "Dit maakt het voor de gebruiker gemakkelijker om vooraf uit te rekenen hoeveel hij zal moeten betalen. Bij een tarief per minuut is dat moeilijker door de files en verkeerslichten", zegt Raphaël Zacchello, senior operations manager van Miles België.

Zacchello is een oudgediende van Cowboy, de start-up voor elektrische fietsen. Hij was daar verantwoordelijk voor de logistiek. Voor Miles gaat hij de Belgsiche markt ontwikkelen. Hij kiest voor het gebruikelijke verkoopargument: deelwagens zijn een alternatief voor de eigen wagen en vormen een aanvulling op andere diensten van deelmobiliteit of het openbaar vervoer. Naast het kilometertarief, biedt Miles ook dagpassen aan.

Binnenkort ook Antwerpen

Miles is al actief in talrijke Duitse steden en beheert 7.000 wagens. België is de eerste buitenlandse markt die het betreedt. Na Gent en Brussel, wil de Berlijnse onderneming ook in andere steden activiteiten ontplooien. "We trekken zeker naar Antwerpen, en hopen dat daarna snel andere steden volgen", zegt Raphaël Zacchello. Ook minder grote steden komen in aanmerking. "Onze diensten hebben overal zin waar er een goed aanbod van openbaar vervoer is", benadrukt hij.

Miles is niet de eerste speler die het in Brussel probeert. Poppy is momenteel de koning van de free floating in Brussel. De andere grote concurrent is Cambio, de pionier in het segment van de deelauto's. Cambio gebruikt vaste parkeerplaatsen. De verhuurwagens zijn verspreid over diverse plaatsen in de steden moeten aan het einde van hun rit ook naar hun stelplaats terugkeren. De tarieven bij Cambio zijn gebaseerd op een abonnement en een uurtarief.

Eerder begonnen ook ZipCar en Drive Now met een deelmobiliteit in onze hoofdstad, maar ze stopten ermee omdat de rentabiliteit moeilijk lag. Poppy doet het wel goed en is rendabel. "Onze activiteiten zijn ook rendabel", benadrukt Zacchello, al heeft hij het dan over de activiteiten in Duitsland. Voor België is het nog te vroeg om van winstcijfers te spreken. De uitdaging is nu om naambekendheid te krijgen.

