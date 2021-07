De Belgische technologie-investeerder Fortino Capital heeft nog maar pas zijn derde fonds afgesloten, of het start alweer een nieuw fonds op. Managing partner Duco Sickinghe mikt op kapitaal van 300 tot 350 miljoen euro. Drie vragen.



"We hopen de kapitaalronde af te sluiten na de zomer van 2022. Het nieuwe fonds zal investeren in bedrijven die software aanbieden op de zakelijke markt. Het zijn het soort bedrijven waarin de huidige Fortino-fondsen al investeren. Een voorbeeld is Efficy, een Belgische producent van software voor klantenrelaties.""Het klimaat voor kapitaalrondes is inderdaad erg gunstig, toch voor fondsen met goede resultaten en een duidelijke investeringsfocus. Gevaar voor oververhitting bestaat er altijd. Daarom is discipline belangrijk. Een investeerder mag niet zomaar zijn geld weggeven. Vooraleer hij investeert, moet hij zorgvuldig nagaan hoeveel het bedrijf waard is, zodat hij het niet te duur koopt.""Veel bedrijfstakken zijn ondanks corona blijven investeren. De Fortino-fondsen investeren in softwarebedrijven omdat zij bijdragen aan de digitalisering van de economie en de maatschappij. Corona zal die digitalisering niet tegenhouden, maar juist aanwakkeren."