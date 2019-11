De afgelopen maanden zijn minstens drie strafklachten tegen onbekenden ingediend in de zaak Nyrstar. Dat blijkt dinsdag in de marge van de aandeelhoudersvergadering van de zinkgroep.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Nyrstar dinsdag waren twee van de drie indieners van een strafklacht met burgerlijke partijstelling aanwezig. Volgens hen zijn twee Brusselse onderzoeksrechters met de zaak belast: een Nederlandstalige en een Franstalige. Nyrstar-voorzitter Martyn Konig was naar eigen zeggen nog niet op de hoogte.

De twee aandeelhouders die dinsdag op de algemene vergadering aanwezig waren, stapten einde juni naar de rechter. Ze zijn al jarenlang aandeelhouder van Nyrstar en zagen hun belegging elk met tienduizenden euro in waarde verminderen. Volgens hen is er sprake van koersmanipulatie en mismanagement bij Nyrstar. 'Een bedrijf dat 1,6 miljard euro waard was, is uiteindelijk aan Trafigura verkocht voor 1 euro', klonk het. Door de burgerlijke partijstelling, kan de klacht niet worden geseponeerd en moet een onderzoeksrechter er zich over buigen. De aandeelhouders hopen uiteindelijk op een veroordeling en misschien een schadevergoeding.

Eerder raakte al bekend dat een honderdtal aandeelhouders van Nyrstar juridische stappen voorbereiden om de deal met Trafigura te laten terugdraaien of een forse schadevergoeding te eisen. Die groep doet een beroep op advocaten Laurent Arnauts en Robert Wtterwulghe van kantoor WATT Legal. De bedoeling is om een collectieve rechtszaak aan te spannen voor de ondernemingsrechtbank. Het geëiste bedrag ligt voorlopig op 1,5 miljard euro.