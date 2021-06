DPG Media en Rossel nemen RTL België over. Dat hebben beide mediabedrijven maandag bekendgemaakt. De overname raakte al eerder bekend, maar wordt nu officieel bevestigd.

DPG Media is de eigenaar van onder meer VTM en Het Laatste Nieuws. Rossel is de uitgever van Le Soir. Ze betalen 250 miljoen euro voor de overname. Beide bedrijven zullen elk voor 50 procent aandeelhouder zijn.

RTL België is actief met drie zenders in Franstalig België: RTL-TVI, Club RTL en Plug RTL. Behalve televisie is RTL België ook actief met radio (Bel RTL, Radio Contact en het digitale station Mint), RTL Play (streaming) en de nieuwswebsite RTLInfo.be.

De nieuwe eigenaars zullen inzetten op een versnelde digitale transformatie van de radio- en televisiezenders van RTL België. 'We zijn verheugd om dit ambitieuze project met DPG Media uit te voeren in een hernieuwd strategisch partnership. We hebben een erg complementaire expertise om de digitale transformatie van RTL Belgium te versnellen', aldus Rossel-CEO Bernard Marchant daarover in een toelichting.

In een reactie op de overname zegt het personeel van RTL België alvast waakzaam te zijn over het behoud van de werkgelegenheid, de bedrijfscultuur en de eigenheid en onafhankelijk van de mediagroep.

