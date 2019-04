De vakbonden bij Proximus vragen dat het telecombedrijf minder dividend uitkeert om op die manier te besparen en banenverlies te vermijden. Topvrouw Dominique Leroy volgt die redenering niet.

De vakbonden bij Proximus kwamen woensdag met een concreet cijfer: 10 eurocent minder dividend. Dan zou er nog 1,4 euro per aandeel overblijven. Op die manier blijven er volgens de bonden op drie jaar tijd miljoenen euro's in de kassa van Proximus, wat kan helpen om de geplande besparing van 240 miljoen euro te realiseren.

Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering woensdag in Evere merkte een kleine aandeelhouder overigens op dat hij wel enkele eurocenten dividend kan missen als daarmee werknemers aan boord kunnen blijven. Hij vroeg de toplui van het bedrijf wat ze van dat idee denken. 'Helaas maakt men een amalgaam van ons dividend en onze kosten', luidde de reactie van CEO Leroy. 'Dat zijn verschillende dingen. Met ons transformatieplan willen we ons transformeren en onze kostenbasis, die te hoog is in vergelijking met onze concurrenten, structureel verlagen. Het dividend verlagen zal ons niet helpen onze kosten te verlagen', aldus Leroy. 'Het is een ander debat. Op dit moment zijn er duidelijke regels van de raad van bestuur: we delen quasi de volledige gegenereerde vrije kasstroom uit. We respecteren dat.'

De positie van Leroy bij Proximus is woensdag overigens versterkt. De aandeelhouders verlengden haar mandaat als bestuurder tot 2023. Haar contract als CEO loopt volgend jaar af, maar voorzitter Stefaan De Clerck liet verstaan dat de raad van bestuur haar contract wil verlengen.