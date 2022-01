Er is een einde gekomen aan de overnamesaga van Recticel. Het bod van Greiner op isolatiespecialist Recticel vervalt, zo liet het Oostenrijkse bedrijf dinsdag weten.

Na het bod van de Oostenrijkse schuim- en kunststofproducent werd maar 0,17 procent van de aandelen aangeboden. Eén van de voorwaarden voor het bod was dat minstens 23 procent van de aandelen diende aangeboden te worden. Daardoor vervalt het bod en zal Greiner geen aandelen kopen.

Greiner wou Recticel overnemen, maar dat zag het bedrijf uit Wetteren niet zitten. Om het bod af te weren, verkocht Recticel al zijn divisie technische schuimen en zijn slaapdivisie, om zich volledig terug te plooien op de isolatieactiviteiten.

Eerder had Greiner wel al een akkoord om het belang van 27 procent in Recticel van hoofdaandeelhouder Compagnie du Bois Sauvage te verwerven. De Oostenrijkers bekijken nu hoe het daarmee verder moet. Verschillende mogelijkheden worden bekeken, ook een verkoop aan een of meerdere partijen.

Topman Axel Kühner zegt er van overtuigd te zijn dat het bod aanzienlijke waarde zou hebben opgeleverd voor de aandeelhouders en alle belanghebbenden, door een combinatie van beide ondernemingen.

