Diversificatie loont voor Belfius

In een moeilijke rente-omgeving wist Belfius zijn inkomsten stabiel te houden op 2,36 miljard euro. De nettorente-inkomsten daalden met 105 miljoen of 2 procent. Dat is al bij al een behoorlijk resultaat. Belfius kon de schade beperken door meer bedrijfskredieten toe te kennen. In business & corporate banking steeg de kredietproductie met een kwart tot 8,8 miljard euro. In hypothecaire leningen was er 7 procent groei.

