Sinds het ontslag van Jean-Paul Van Avermaet eind maart is Dirk Tirez CEO ad interim van bpost. Tijdens een analistencall over de verrassend sterke resultaten van het eerste kwartaal, deed hij de strategische prioriteiten van het bedrijf uit de doeken.

Ging bpost in het vierde kwartaal nog plat op de buik, dan verraste het bedrijf in het eerste kwartaal van dit jaar met sterke resultaten en onverwacht goede vooruitzichten. De reden van de ommezwaai is onder meer de manier waarop het bedrijf de pakjes verdeelt. Eind vorig jaar moest bpost dure onderaannemers en extra interims inhuren om de piekvolumes tot bij u thuis te krijgen, waardoor de extra omzet uit het pakjesverkeer bijna helemaal werd opgegeten door extra kosten. Een pijnlijke vaststelling, te meer omdat de verzamelde concurrentie, om PostNL niet te noemen, in dezelfde periode de pakjesbonanza wel wist om te zetten in klinkende munt.

Maar kijk, tijdens het eerste kwartaal kon bpost de pakjesstroom wél vrij efficiënt verwerken. Het verschil? Een daling van de piekvolumes en de inzet van de postbode als pakjesbode. Laat postbodes ook pakjes bezorgen, en het netwerk met hoge vaste kosten wordt beter benut. In het eerste kwartaal kon de postdivisie 60 miljoen euro factureren aan de pakjesdivisie voor de geleverde diensten. Ook de pakjesdivisie wordt daar beter van, want het is goedkoper om de eigen postbodes in te schakelen dan extra capaciteit bij derden in te huren. Voor de Dirk Tirez is een optimale pakjesbezorging daarom de eerste prioriteit van het bedrijf."Een diagnose stellen van wat eind vorig jaar fout liep. Dat was mijn eerste taak", zei interim-CEO Dirk Tirez donderdag op een call met analisten. "We trekken daar lessen uit en we wachten niet op de komst van een nieuwe CEO, die in de zomer verwacht wordt, om ernaar te handelen. We willen deze keer voorbereid zijn op de piekvolumes aan einde van het jaar. We beginnen daarom vandaag al met de planning van deze piek. De groei in volumes moet zich ook vertalen in winstgroei."Bpost heeft er vertrouwen in dat het eind dit jaar zal lukken om rendabel de piekvolumes te bezorgen. "Tijdens het eerste kwartaal hebben we aangetoond dat we ons postnetwerk optimaal kunnen inzetten om de pakjes te bezorgen", zegt Tirez. In het vierde kwartaal van vorig jaar lukte dat nog niet omdat de piekvolumes, tot meer dan 600.000 per dag, te hoog lagen. De piek begon ook vroeger dan verwacht, wat bpost deed besluiten om snel extra externe capaciteit in te huren om de leveringen te garanderen. De piekvolumes van de voorbije maanden, tot boven 400.000 pakjes per dag, kan post dankzij de inzet van postbodes wel de baas. Als elk van de 10.000 postbodes vijf pakjes per dag bezorgt, maakt dat al een wereld van verschil. De postbode heeft meer plaats in de tas omdat de klassieke postvolumes blijven dalen. "We gaan de pakjescapaciteit van het klassieke postnetwerk verder verstevigen", zegt Dirk Tirez."Mijn tweede prioriteit is een volgehouden focus op kostenbesparingen en een efficiënte postbedeling in België, want de postvolumes blijven dalen", zegt Dirk Tirez. Voor dit jaar verwacht het bedrijf een volumedaling met 8 procent, wat iets beter is dan eerdere verwachtingen van een daling met 9 tot 11 procent. De daling van de postvolumes is echter een structureel gegeven, wat op termijn genadeloos zal interen op de groepswinst, die in het eerste kwartaal van dit jaar nog altijd voor 60 procent rustte op het klassieke postverkeer. "We werken aan een structureel antwoord met een nieuw distributiemodel dat beter afgestemd is op de verwachtingen van de klant. We zullen dat model geleidelijk invoeren, in een constructieve dialoog met de sociale partners. Het project zit in de beginfase, maar het moet de toekomst van de postbezorging in België veiligstellen," zegt Dirk Tirez.Het management van bpost wil het goede voorbeeld geven door ook aan de top van het bedrijf te bezuinigen. "We willen de overhead- en managementkosten verlagen, zodat ze vergelijkbaar worden met de kostenstructuur van de internationale concurrenten. Dat impliceert onder meer een vereenvoudigde managementstructuur", zegt Dirk Tirez.Bpost bezorgt niet alleen post en pakjes, het bedrijf ontwikkelt zich ook als logistieke speler, waarbij het voor andere bedrijven de hele afhandeling van hun internethandel verzorgt. In de VS doet bpost dat met de Amerikaanse dochter Radial, waar de resultaten langzaam maar zeker verbeteren. In Europa is bpost op dit front heel bescheiden actief met Radial Europe en het dochterbedrijf Active Ants. Bpost is echter heel tevreden met de ontwikkelingen in deze activiteit. "Het investeringsbudget van dit jaar, goed voor ongeveer 200 à 220 miljoen euro, wordt vooral besteed aan de schaalvergroting van de logistieke activiteiten in de VS en Europa", zegt Dirk Tirez.Bpost verkoopt zijn belang van 50 procent in bpost bank aan BNP Paribas Fortis. Ook Ubiway Retail, een netwerk van kiosken en winkels, staat in de etalage, al wil bpost dat nog niet bevestigen. "Een strategie uitstippelen, dat betekent ook beslissen wat je niet meer wil doen", zegt Dirk Tirez. "Niet-kernactiviteiten willen we verkopen. We maken een grondige evaluatie van wat er past in de strategie, en wat voldoende bedrijfswinst en cash oplevert. Op die manier willen we tijd en geld vrijmaken die wie kunnen investeren in de transformatie van het bedrijf. De uitbouw van de logistieke activiteiten is prioritair."