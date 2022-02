Nele Van Damme, co-CEO van Upgrade Estate, en Bruno Van Steenberghe, managing director van Kalani-Home, volgen Philippe Weiler (ex-Lidl) en Salvatore Ianello (Galler) op als de Nederlandstalige en de Franstalige Sustainability Professional. Dat is de nieuwe naam van wat vroeger de CSR Professional of the Year heette.

Tijdens een live-uitzending vanuit de kantoren van het VBO - sinds dit jaar de mede-organisator van initiatiefnemer vzw Time4Society - werden op 24 februari de winnaars bekendgemaakt. De Sustainability Professional 2022 is iemand die in zijn bedrijf of organisatie een strategische duurzaamheidsrol speelt als motivator, inspirator en implementator. Dat kan als CEO, hr-manager, marketeer, projectleider of eventmanager.

In zijn inleiding legde Pieter Timmermans, de CEO van het VBO, uit waarom het Verbond van Belgische Ondernemingen zich sinds dit jaar verbindt aan de prijs. "Creating value for society is de baseline van het VBO. Wij willen sustainability een plaats geven in onze organisatie, en dat zowel in het noorden als in het zuiden van het land uitdragen. Beste praktijken zijn belangrijk en goede voorbeelden spreken aan." De duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's), zijn daarbij voor het VBO een belangrijke leidraad, net zoals voor de kandidaten voor deze duurzaamheidsprijs.

De komst van het VBO zorgde ook voor een verandering in de jury. Sinds dit jaar wordt die niet langer alleen voorgezeten door Fons Leroy (Beroepenhuis, ex-VDAB). Voortaan is de directeur-generaal van het VBO, Monica De Jonghe, covoorzitter. Een kernjury bracht de zowat 240 dossiers terug tot een shortlist. De vijf genomineerden per taalrol kwamen hun project verdedigen. Dat leidde tot drie finalisten per taalrol. De punten van de jury werden aangevuld met nog twee stemrondes. Eerst was er een online stemming, die werd afgesloten net voor het event, en ten slotte konden de aanwezigen en de kijkers van de livestream tijdens het event zelf ook stemmen.

Huisvesting

Aan Nederlandstalige kant haalde Nele Van Damme het van Anne Lenaerts, directeur communicatie bij NNOF, een specialist in duurzaam kantoormeubilair, en van Frank Vandenborre, Group Sustainability Director bij de verzekeringsmaatschappij Ageas. Nele Van Damme gooide hoge ogen met de aanpak van Upgrade Estate, een aanbieder van duurzame huisvesting voor studenten, jonge professionals en kmo's.

Jurylid en CEO van Fevia, Bart Buysse, over de winnaar: "Alle aspecten waar haar bedrijf mee bezig is, houdt Upgrade Estate duurzaam. Het is een model waarvan je je zou kunnen afvragen of het wel financieel leefbaar is om dat zo aan te pakken, maar deze organisatie slaagt daarin met haar nieuwe businessmodel." Opvallend was dat Upgrade Estate tijdens de covidcrisis kort op de bal speelde met initiatieven om huurders financieel en psychologisch te ondersteunen. De organisatie introduceerde vorig jaar ook een duurzaamheidscharter, dat de basis vormt van een Net-Zero 2035-klimaatplan. "Daarmee willen we onze eigen operationele processen en de opwaartse waardeketen decarboniseren", stelt Nele Van Damme.

Linnen

Tijdens de stemming voor de Franstalige Sustainability Professional onthield Bart Buysse zich, omdat hij betrokken partij was. Zijn medewerkster Ann Nachtergaele, sustainability-coördinator van Fevia, was een van de drie finalisten. Het is opmerkelijk dat een sectorfederatie de eindfase haalt. Nachtergaele werkte een roadmap uit, waarmee Fevia de hele voedingssector verduurzaamt. Net als Caroline Gastaud, sustainability-manager bij IKEA België, legde Nachtergaele het af tegen Bruno Van Steenberghe, de managing director van Kalani-Home. Van Steenberghe richtte Kalani-Home nauwelijks zes jaar geleden op als een producent van honderd procent biologisch en ethisch huislinnen

Bruno Van Steenberghe maakte duidelijk dat hij met Kalani-Home het probleem in de textielsector bij de bron wil aanpakken. Kalani zette vorig in op de zorgplicht, een thema dat bijzonder actueel is door nieuwe Europese regelgeving. Van Steenberghe was de drijvende kracht achter een denktank met verschillende bedrijven, die de Belgische regering opriep om de zorgplicht - de verantwoordelijkheid voor de hele productieketen - verplicht wettelijk vast te leggen. "Zo wordt ieder bedrijf genoodzaakt zijn verantwoordelijkheid op te nemen voor milieu- en mensenrechten in toeleveringsketens", zei de ondernemer daar eerder over.

Pioniers

Naast de twee prijzen voor de Sustainability Professionals, waren er ook twee Pioneer-prijzen, voor starters die het voorbije jaar een inspirerend project of beste praktijk uitwerkten. Aan Nederlandstalige kant ging de prijs naar Cédric Vanhoeck. Met Resortecs pioniert hij met een smelttechniek die toelaat textiel te recycleren. De Franstalige Pioneer is Cécile Van De Weerdt, coördinator van het Green Office Université de Liège.

Deze zevende editie van de Sustainability Professional werd georganiseerd door het VBO en vzw Time4Society. Die laatste organisatie begeleidt bedrijven met duurzaamheidstrainingen en -advies. Ze wordt geleid door Nathalie Bekx, die ook de CEO is van het trendonderzoeksbureau Trendhuis, net als Trends een van de partners bij de organisatie.

Tijdens een live-uitzending vanuit de kantoren van het VBO - sinds dit jaar de mede-organisator van initiatiefnemer vzw Time4Society - werden op 24 februari de winnaars bekendgemaakt. De Sustainability Professional 2022 is iemand die in zijn bedrijf of organisatie een strategische duurzaamheidsrol speelt als motivator, inspirator en implementator. Dat kan als CEO, hr-manager, marketeer, projectleider of eventmanager.In zijn inleiding legde Pieter Timmermans, de CEO van het VBO, uit waarom het Verbond van Belgische Ondernemingen zich sinds dit jaar verbindt aan de prijs. "Creating value for society is de baseline van het VBO. Wij willen sustainability een plaats geven in onze organisatie, en dat zowel in het noorden als in het zuiden van het land uitdragen. Beste praktijken zijn belangrijk en goede voorbeelden spreken aan." De duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's), zijn daarbij voor het VBO een belangrijke leidraad, net zoals voor de kandidaten voor deze duurzaamheidsprijs.De komst van het VBO zorgde ook voor een verandering in de jury. Sinds dit jaar wordt die niet langer alleen voorgezeten door Fons Leroy (Beroepenhuis, ex-VDAB). Voortaan is de directeur-generaal van het VBO, Monica De Jonghe, covoorzitter. Een kernjury bracht de zowat 240 dossiers terug tot een shortlist. De vijf genomineerden per taalrol kwamen hun project verdedigen. Dat leidde tot drie finalisten per taalrol. De punten van de jury werden aangevuld met nog twee stemrondes. Eerst was er een online stemming, die werd afgesloten net voor het event, en ten slotte konden de aanwezigen en de kijkers van de livestream tijdens het event zelf ook stemmen.Aan Nederlandstalige kant haalde Nele Van Damme het van Anne Lenaerts, directeur communicatie bij NNOF, een specialist in duurzaam kantoormeubilair, en van Frank Vandenborre, Group Sustainability Director bij de verzekeringsmaatschappij Ageas. Nele Van Damme gooide hoge ogen met de aanpak van Upgrade Estate, een aanbieder van duurzame huisvesting voor studenten, jonge professionals en kmo's.Jurylid en CEO van Fevia, Bart Buysse, over de winnaar: "Alle aspecten waar haar bedrijf mee bezig is, houdt Upgrade Estate duurzaam. Het is een model waarvan je je zou kunnen afvragen of het wel financieel leefbaar is om dat zo aan te pakken, maar deze organisatie slaagt daarin met haar nieuwe businessmodel." Opvallend was dat Upgrade Estate tijdens de covidcrisis kort op de bal speelde met initiatieven om huurders financieel en psychologisch te ondersteunen. De organisatie introduceerde vorig jaar ook een duurzaamheidscharter, dat de basis vormt van een Net-Zero 2035-klimaatplan. "Daarmee willen we onze eigen operationele processen en de opwaartse waardeketen decarboniseren", stelt Nele Van Damme.Tijdens de stemming voor de Franstalige Sustainability Professional onthield Bart Buysse zich, omdat hij betrokken partij was. Zijn medewerkster Ann Nachtergaele, sustainability-coördinator van Fevia, was een van de drie finalisten. Het is opmerkelijk dat een sectorfederatie de eindfase haalt. Nachtergaele werkte een roadmap uit, waarmee Fevia de hele voedingssector verduurzaamt. Net als Caroline Gastaud, sustainability-manager bij IKEA België, legde Nachtergaele het af tegen Bruno Van Steenberghe, de managing director van Kalani-Home. Van Steenberghe richtte Kalani-Home nauwelijks zes jaar geleden op als een producent van honderd procent biologisch en ethisch huislinnenBruno Van Steenberghe maakte duidelijk dat hij met Kalani-Home het probleem in de textielsector bij de bron wil aanpakken. Kalani zette vorig in op de zorgplicht, een thema dat bijzonder actueel is door nieuwe Europese regelgeving. Van Steenberghe was de drijvende kracht achter een denktank met verschillende bedrijven, die de Belgische regering opriep om de zorgplicht - de verantwoordelijkheid voor de hele productieketen - verplicht wettelijk vast te leggen. "Zo wordt ieder bedrijf genoodzaakt zijn verantwoordelijkheid op te nemen voor milieu- en mensenrechten in toeleveringsketens", zei de ondernemer daar eerder over.Naast de twee prijzen voor de Sustainability Professionals, waren er ook twee Pioneer-prijzen, voor starters die het voorbije jaar een inspirerend project of beste praktijk uitwerkten. Aan Nederlandstalige kant ging de prijs naar Cédric Vanhoeck. Met Resortecs pioniert hij met een smelttechniek die toelaat textiel te recycleren. De Franstalige Pioneer is Cécile Van De Weerdt, coördinator van het Green Office Université de Liège.Deze zevende editie van de Sustainability Professional werd georganiseerd door het VBO en vzw Time4Society. Die laatste organisatie begeleidt bedrijven met duurzaamheidstrainingen en -advies. Ze wordt geleid door Nathalie Bekx, die ook de CEO is van het trendonderzoeksbureau Trendhuis, net als Trends een van de partners bij de organisatie.