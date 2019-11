De massale omschakeling naar elektrische wagens kan duizenden banen op de helling zetten in de autosector. Maar de Belgische autotoeleveraars met meer dan 150 werknemers houden verrassend goed stand. Het banenverlies bij Punch Powertrain blijft voorlopig de uitzondering.

Duitsland is de belangrijkste automarkt van Europa. Maar het thuisland van marktleider Volkswagen Groep en de premiummerken Audi, BMW en Mercedes weet het blijkbaar niet meer. "Motorpech", titelde het weekblad Der Spiegel eind oktober. Duitsland miste de boot van de elektrische wagen. Die omschakeling zou tot 125.000 banen kosten, want in een verbrandingsmotor steken gemiddeld meer dan 1000 onderdelen, in een elektrisch aandrijfsysteem slechts 200. Vooral bij de toeleveraars zal het ontslagen regenen. Dat bij het Duitse Continental tot 20.000 ontslagen vallen, bevestigt dat die onheilsberichten gegrond zijn. Bij Bosch verdwijnen 2600 banen.

