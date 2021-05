De retailer Jan Peeters en de projectontwikkelaar Mathé Heeren runnen sinds twee jaar samen enkele Albert Heijn-supermarkten en Kentucky Fried Chicken-restaurants. De coronacrisis heeft de ambitie enkel maar aangewakkerd. "We amuseren ons pas als we kunnen verder gaan waar anderen de handdoek in de ring gooien."

Na de zomer opent een Albert Heijn XL in Mechelen. Dat is een primeur voor België, want de Nederlandse keten was met zijn grotere formule tot nu enkel op zijn thuismarkt actief. Achter de opening zitten de projectontwikkelaar Mathé Heeren, onder meer bekend van de Turnova-toren in Turnhout, en Jan Peeters. Die laatste noemde Albert Heijn ooit 'de blauwe duivel', maar hij is nu al zes jaar een sleutelfiguur in de Belgische tak als uitbater van negen supermarkten. Jan Peeters en zijn neef Wim zijn telgen van de derde generatie van Peeters-Govers, dat zijn supermarkten in het Antwerpse in 2016 omvormde tot Albert Heijn-winkels en voor de Nederlandse keten nieuwe franchisevestigingen opende. Peeters klopte toen al voor locaties aan bij Mathé Heeren. Dat mondde in 2019 uit in een officiële samenwerking. Het duo opent sindsdien samen nieuwe Albert Heijn-supermarkten én het lanceert Kentucky Fried Chicken in België. Voor die joint ventures - die voor Albert Heijn heet Blauw Bloed - werven ze het komende jaar 400 medewerkers aan. Daarnaast blijven ze hun familiebedrijven runnen.

Voor die joint ventures - die voor Albert Heijn heet Blauw Bloed - werven ze het komende jaar 400 medewerkers aan. Daarnaast blijven ze hun familiebedrijven runnen. "Zoals een goede ondernemer uit de Kempen sta ik elke ochtend op met veel goesting om te ondernemen", verklaart Jan Peeters al die bedrijvigheid. Mathé Heeren deed het makelaarsbedrijf van zijn vader uitgroeien tot een projectontwikkelaar met een vastgoedportefeuille van 250 miljoen euro. Hij moest Peeters zo'n drie jaar geleden nog een zachte klets om de oren geven toen die een aanbod van Kentucky Fried Chicken wilde afwimpelen. "Jan twijfelde door de grootte van het project", zegt Heeren. "Ik zei dat hij zot was zo'n mooie kans te laten schieten. We waren al aan het nadenken om samen Albert Heijn-winkels te openen. Ik ben nooit een platte projectontwikkelaar geweest die snel alles weer verkocht. Zowat alle vastgoed houden we bij en verhuren we. Maar ik wilde nog een stapje verder gaan." "Jan zei dat hij enkel aan Kentucky Fried Chicken wilde beginnen als ik meedeed", gaat Heeren verder. "Met mijn vastgoedexpertise moest het gemakkelijker gaan om snel goede locaties te vinden. Toevallig raakten tijdens de onderhandelingen met Kentucky Fried Chicken de gesprekken met Albert Heijn weer in een stroomversnelling. Voordat we het wisten, waren we eind 2019 tegelijk Kentucky Fried Chickens en Albert Heijns aan het openen. Een pittige periode." JAN PEETERS. "Na de fusie tussen Ahold en Delhaize in 2016 was er wat onzekerheid over wat er met Albert Heijn België zou gebeuren (wegens de veel grotere zusterketen Delhaize België, nvdr). We waren vol gas aan het geven en wilden nog meer Albert Heijns openen, maar vanuit Nederland kwam het signaal om wat te temporiseren. Ik was toen nog geen 35, ik wilde absoluut niet uitbollen. De man die mij destijds bij Albert Heijn binnenhaalde, werkte ondertussen voor Kentucky Fried Chicken en had dat opgevangen. Hij vond het interessant dat ik heel snel winkels had kunnen openen en wilde daarom praten om Kentucky Fried Chicken in België te lanceren. "Ik was eerst weer even afwijzend als bij Albert Heijn. Vers, bewust, lokaal en persoonlijk, de kernwaarden waar alle activiteiten van Peeters-Govers rond draaien, zag ik niet bij Kentucky Fried Chicken. Ze vroegen een maand de tijd om mij te overtuigen en in de zomer van 2018 ben ik geregeld naar Nederland gegaan om de hoofdzetel van Noord-Europa, hun restaurants en leveranciers te bezoeken. Al de vooroordelen klopten niet. Ze werken ten eerste enkel met verse kip, geen diepvries. Ik was daarvan onder de indruk, want kip is een van de moeilijkste voedingswaren. Het vlees wordt gegaard onder hoge druk. Dat zorgt voor een krokante korst, maar belangrijker, het houdt de eiwitten binnen en vermindert het vet. Die kip is in drie minuten klaar, maar er is wel anderhalf uur bereiding aan voorafgegaan. De chefs in de restaurants volgen een opleiding van vier maanden. De uitbaters hadden ook duidelijk voeling met de buurt. Het plaatje klopte volledig, maar het was een te groot project om alleen te doen." PEETERS. "Ik ben ervan overtuigd dat de coronacrisis een geschenk zal blijken te zijn. Nu draaien de restaurants natuurlijk niet zoals voordien. Bediening ter plaatse is cruciaal voor de formule. We hebben ook die beleving nodig om meer Kentucky Fried Chicken-fans te maken, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het in orde komt. Het is een sterk merk. MATHÉ HEEREN. "Het begin is heel taai geweest. We hadden net drie Kentucky Fried Chickens in Nederland overgenomen toen de crisis uitbrak en de meeste restaurants enkel nog konden bedienen via de drive-through. We moeten er nog altijd geld insteken, maar de coronacrisis zorgt er wel voor dat de formule direct heel strak is neergezet. De crisis heeft wat vertraging veroorzaakt, omdat vorig voorjaar zowat alles stillag qua vergunningen. Maar we hebben ondertussen toch negen vestigingen en gaan binnenkort vijf of zes restaurants in vijf maanden openen. De machine draait, we zijn volop aan het aanwerven. We kijken wel uit naar de versoepelingen. De opening van de terrassen hebben we nodig." PEETERS. "Politici die dividenden in de ban willen slaan, wil ik graag eens uitnodigen. Onze stadswinkels draaiden 25 procent minder omzet. Wij hebben daar moeten ingrijpen, anders draaiden we verlies. De omzetdaling kwam daar door de beperking van het aantal klanten per vierkante meter. We zijn zelfs strenger geweest dan de overheid en zijn een van de weinige supermarkten waar een medewerker nog de karren ontsmet aan de deur. Dat kost ons 20.000 euro per week. Maar we willen het niet anders. Dit gaat om onze reputatie, om de bescherming van medewerkers en klanten. "De coronacrisis heeft het beste, maar ook het slechtste bij de mens naar boven gehaald. Onze medewerkers hebben jammer genoeg te maken gehad met spuwende klanten, met fysieke agressie. We hebben hen psychologische bijstand gegeven, maar tegelijk was er minder ziekteverzuim. Iedereen was trots dat ze konden helpen." HEEREN. "We zijn geen keikoppen die altijd hun gelijk willen halen. Het is natuurlijk anders dan een familiebedrijf, waar de banden misschien hechter zijn. Maar onze vaders deden al zaken met elkaar en er is altijd veel vertrouwen geweest. De vriendschap komt daarbovenop en geeft ons extra energie. Als wij vergaderen, lijkt het soms alsof we op café zitten. Zakendoen moet ook leuk zijn. Natuurlijk hebben wij soms katten te geselen, maar die discussies lossen we altijd samen op. Als het vastzit, ligt het nooit aan één persoon, maar aan iedereen om de tafel. "We zijn heel complementair, ook onze achtergrond. Dat is een sterkte als wij ergens een vergunning aanvragen. De gemeente praat niet met een projectontwikkelaar die ergens een lege doos komt neerzetten. We kunnen direct het hele plaatje garanderen." PEETERS. "Kentucky Fried Chickens zijn echte restaurants, er wordt bediend aan tafel. En nogmaals, er komt veel meer bij te kijken dan iets in het frietvet gooien. Het is een publiekstrekker. Albert Heijn heeft zijn meerwaarde ook al bewezen. Het gaat niet alleen over de prijzen, het assortiment of de service. Dat wordt gedragen door een sterk operationeel fundament. Die efficiëntie en die processen heb ik nog maar bij weinig andere spelers gezien. De supermarkten worden dagelijks beleverd en daardoor kunnen de rekken altijd perfect worden aangevuld. "Onderschat dat niet: perfect aangevulde rayons doen de omzet in een winkel tot 10 procent beter draaien. Bovendien wordt de werkdruk daardoor beter gespreid. In de jaren negentig betekende klantvriendelijkheid dat personeel tijdens het rekken vullen u vriendelijk kon antwoorden dat de eieren drie gangen verder stonden. Nu gaan we voor een service waarbij het personeel meeloopt en je persoonlijk helpt. Als je je logistieke processen zo goed kunt afstellen, kun je daar tijd voor vrijmaken." HEEREN. "Bij veel gemeenten krijgen we te horen dat ze al genoeg supermarkten hebben, en soms mogen we onze plannen zelfs niet eens komen voorstellen. Dat stoort mij enorm. Albert Heijn is net een versterking en zorgt voor extra werkgelegenheid. Laat de consument gewoon kiezen. Het is inderdaad niet altijd mogelijk een supermarkt in het centrum te openen. Ik ben er voorstander van de kernen te versterken. Maar soms moet je aan de rand gaan zitten, om de overlast van de leveringen en het verkeer te beperken." PEETERS. "Zo redeneren wij niet. Wij kijken enkel naar onszelf. Albert Heijn heeft in België nog veel blinde vlekken. In de meeste van de omgevormde winkels van Peeters-Govers is de omzet verdubbeld. Albert Heijn heeft de sterkste formule, zeker voor franchisenemers. Dat zelfvertrouwen komt misschien wat ongepast over, maar we weten wat we kunnen. "Mathé en ik gaan bijvoorbeeld een Albert Heijn openen op de site van de oude Minerva-fabriek, recht tegenover het Middelheim-ziekenhuis in Antwerpen. We hebben de buurt direct meegenomen en geluisterd naar hun zorgen. Het wordt geen nieuwbouw. In feite schuiven we de winkel, de parking en de loskade in de oude fabriek, om de overlast te beperken. Tegelijk gaan we ook de stabiliteit van de site verstevigen, wat de aanpalende huizen ten goede komt. Een grote retailer heeft al drie keer zijn tanden stukgebeten op die locatie. Dat is een deel van de uitdaging. We amuseren ons pas als we kunnen verder gaan waar anderen de handdoek in de ring gooien."