De Belg Dirk Van Holsbeke komt vanaf 1 maart aan het roer te staan van TUI Frankrijk. Dat heeft de reisorganisatie maandag bekendgemaakt.

Van Holsbeke werd in 2015 algemeen directeur van TUI België en legde die functie in oktober 2020 neer om zich te focussen op zijn taken als directeur touroperating binnen TUI Frankrijk. Die functies combineerde hij al sinds begin 2019.

Als algemeen directeur van TUI Frankrijk volgt hij vanaf 1 maart Hans van de Velde op, die de functie sinds april 2019 uitoefende. De Nederlander gaat zich volgens TUI 'op andere projecten toeleggen'.

Het door de coronacrisis zwaar getroffen TUI France kondigde vorig jaar een herstructurering aan waarbij 65 agentschappen zouden worden afgestoten en tot twee derde van de ruim 900 jobs binnen de groep verloren zouden gaan. De reisorganisatie wil zich naar eigen zeggen toeleggen op zijn kernactiviteit als touroperator.

'Ik ben er mij van bewust dat de jongste maanden zeer moeilijk zijn geweest voor het personeel van TUI France', zegt Van Holsbeke. De kersverse topman zegt wel 'vertrouwen in de toekomst' te hebben.

