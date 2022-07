De Turnhoutse bouwspecialiteitenproducent Soudal wordt de hoofdsponsor van de wielerploeg van Patrick Lefevere, na negen jaar partnerschap met de Nationale Loterij in diens concurrent Lotto-Soudal. Al had het zover niet hoeven te komen, zegt Soudal-topman Dirk Coorevits over de toptransfer in wielersponsoring.

Soudal groeit als kool en wil met wielersponsoring zijn merk in het buitenland beter op de kaart zetten. Die kans krijgt het bij de voornamelijk rond Remco Evenepoel uitgebouwde ploeg van Patrick Lefevere, zegt CEO Coorevits, die de deal deze week officieel bevestigde. Lefevere zocht nieuwe sponsors na de breuk met Deceuninck in 2021. De beursgenoteerde pvc-raamprofielenproducent verbond zich nadien als co-sponsor aan Alpecin-Fenix, de ploeg rond Mathieu van der Poel. In afwachting van een nieuwe grote sponsor kon Lefevere rekenen op de vloerbekledingsgroep Unilin, de producent van het parketmerk Quick-Step. Die is al twee decennia een trouwe partner van Lefeveres ploeg en viel even in als hoofdsponsor. Die rol wordt vanaf januari overgenomen door Soudal, dat voor minstens vijf jaar in zee gaat met Lefevere. Lotto staat overigens niet in de kou. Het vond in het telecombedrijf Destiny een nieuwe sponsor.

DIRK COOREVITS. "Omdat de wielrennerij in ons kraam past. Iedereen rijdt met de fiets. De toenemende internationalisering en populariteit van de sport is voor ons heel belangrijk. We hebben 73 buitenlandse filialen en halen amper 7 procent van onze omzet in België. Je kunt zeggen dat formule 1 nog veel beter is om internationaal op de kaart te staan, maar dat kunnen we niet betalen." COOREVITS. "Wij vonden er niet langer onze draai. We hadden gehoopt en gewild om hoofdsponsor te worden, maar dat kon de Nationale Loterij onmogelijk toestaan, omdat ze al zo lang met die ploeg was verbonden, en veel vijven en zessen. We bereikten voor 2021 en 2022 nog een soort compromis, waarbij de ploeg in buitenlandse wedstrijden Soudal-Lotto zou heten, en niet andersom. We hebben daarvoor ook onze financiële bijdrage verhoogd. "Kijk, wij hopen met wielerponsoring een aha-ervaring te creëren. Als mensen in de winkel staan en de naam Soudal zien, moet dat een belletje doen rinkelen. In België is onze merkbekendheid sterk verbeterd dankzij het wielrennen, maar ga maar eens op een markt in Parijs staan. Niemand weet daar wat Soudal is. Lotto-Soudal had gewoon te weinig internationale uitstraling voor het geld dat we erin stopten. We merkten dat de Nationale Loterij er ook niet in is geïnteresseerd dat pakweg een Italiaan ons kent. Haar commerciële dienst is opgebouwd richting België. En zo'n overheidsinstelling heeft ook een andere cultuur dan wij gewend zijn. Dat wordt voor een stuk politiek gestuurd. Zo moeten er, omdat het een Belgisch instituut is, Vlamingen én Walen in de ploeg zijn. Als dan ook de resultaten uitblijven, en sommigen van onze klanten zeggen: zou je niet veranderen van ploeg?... "Op zeker moment had Wout van Aert in deze ploeg kunnen rijden... Alleen is er dan weer een intern issue geweest, die tot vertraging leidde, waardoor het er niet van is gekomen. Misschien was het dan allemaal anders gelopen." COOREVITS. "Jannie Haek is een markante persoonlijkheid, laat ik het zo uitdrukken. Hij ziet de wielerploeg als een verlengstuk van de Nationale Loterij en is ook de echte baas van de ploeg. Dat heeft ook voordelen. De Loterij neemt een aantal kosten op zich, zoals de waarborg bij de internationale wielerfederatie UCI. Met Lelangue hebben wij heel weinig contact gehad. Ik had geen problemen met hem. Wij bemoeien ons ook niet met die ploeg. We willen de coureurs niet mee kiezen. We willen alleen maar dat onze renners op een faire manier koersen, hard werken, winnen en publiciteit maken voor ons. We denken dat dat met de ploeg van Lefevere beter zal gaan." COOREVITS. "Ik kan en mag het bedrag niet bekendmaken, maar het is een flink stuk meer dan bij Lotto. Daar betaalden wij 5 à 6 miljoen euro per jaar" (volgens ingewijden zal Soudal zowat het dubbele van dat bedrag betalen bij het team van Lefevere, nvdr). COOREVITS. "Ja, zo is dat. Er wordt met een boutade gezegd dat de Ronde van Frankrijk de helft van alle media-aandacht van een heel seizoen krijgt. Als je daarin kunt meespelen... Een van de troeven van Lefevere is Remco Evenepoel. Met hem wil hij ooit gensters slaan. Ook een andere grote ronde levert natuurlijk publiciteit op. In de Ronde van Spanje in beeld komen is beter dan een klassieker winnen." COOREVITS. "Daar zitten wij voor niets tussen. Patrick Lefevere wilde zijn ploeg versterken en zocht grotere budgetten. Naar verluidt wilde Deceuninck daarin niet meegaan. Dat akkefietje met Lefevere is iets tussen hen." COOREVITS. "Firma's met een zekere renommee die willen investeren in de wielrennerij worden af en toe gepolst. Alpecin zou ook een mogelijkheid geweest zijn. Die ploeg doet het uitstekend. Er zijn contacten geweest. Maar soms hangt het af van de timing. Te vroeg, te laat... En wij zijn heel loyaal, tegenover onze medewerkers, leveranciers en onze contractuele partners. Een woord is een woord. Als er dan een mooie potentiële bruid passeert, moet je zeggen: spijtig, maar ik ben al getrouwd" (lacht). COOREVITS. "Daarvoor is het nog wat te vroeg. We worden pas volgend jaar sponsor bij Lefevere, maar gaan zeker aankaarten dat we daarin geïnteresseerd zijn. Het vrouwenwielrennen zit sterk in de lift. Ik geloof trouwens dat Lefevere al zoetjesaan een ploeg aan het opbouwen is. Bij de Nationale Loterij was dat toch een beetje een ondergesneeuwd thema, en we moeten durven te stellen dat er gewoon te weinig geld was om dat allemaal goed te doen." COOREVITS. "Ook daarover is gesproken. Natuurlijk kunnen we niet contractueel vastleggen dat hij niet ziek mag worden, maar het is wel degelijk de bedoeling dat hij in die termijn van vijf jaar volop aan de kar blijft trekken. Hij heeft trouwens verschillende luitenants, al weet ik niet hoe onafhankelijk die werken." COOREVITS. "Wie zijn wij om te zeggen dat renner a of b moet meegaan naar de Tour? Het enige wat wij vragen, is dat alles in eer en geweten en heel transparant en zuiver gebeurt. Dat zijn waarden die wij hanteren en waarvan wij graag hebben dat de ploeg die hanteert. En dat is volgens ons het geval." COOREVITS. "Daarvan huivert elke sponsor. Daarover staan een aantal zaken in het contract en dat kan uiteraard consequenties hebben. Afhaken? Dat kan meerdere richtingen uitgaan. Er zijn ook gradaties daarin." COOREVITS. "Hier zijn nog mensen die er sterk in geloven. Ook Luc Thys, onze directeur marketing en onderzoek en ontwikkeling, bekommert zich om onze wielersponsoring. En we hebben met Marko Heijl iemand in dienst die het wielrennen en onze andere sportactiviteiten dagelijks volgt en de marketingacties bedenkt." COOREVITS. "Mijn interesse in de koers is dezelfde als tien of twintig jaar geleden. Ik kijk al heel lang naar wedstrijden, maar wel op tv. Je zal mij niet zien op wedstrijden. Ik kijk ook onbevangen. Voor mij mag de beste winnen. Al kijk ik uiteraard in eerste instantie naar onze renners." COOREVITS. "Ik vrees ervoor. Er zijn grote bedrijven met heel diepe zakken. Denk aan Ineos van Jim Ratcliffe, die via het wielrennen zijn Grenadier-jeep aan het promoten is, Jumbo-Visma of UAE (van Tourwinnaar Tadej Pogacar, gesponsord door Emirates Airlines, nvdr). Daarnaast zijn er kapitaalkrachtige loterijploegen, zoals La Française des Jeux, en grote fietsconstructeurs als Trek. Maar er zijn heel veel grote bedrijven die er nog niet inzitten en kunnen zorgen voor die opwaartse spiraal." COOREVITS. "Neen. Wij doen nog altijd voort in het veldrijden, met Soudal en ons dochterbedrijf Rectavit als de hoofdsponsor van een serie topcyclocrossen. En we hebben ons sponsorcontract met de pas naar de ProLeague gepromoveerde voetbalclub Westerlo verlengd voor drie jaar. Ter gelegenheid van die promotie zijn ook enkele nieuwe voorwaarden afgesproken en is ons bedrag verhoogd. Daarnaast hebben we ons vorig jaar ertoe verbonden om drie jaar het golftoernooi Soudal Open te doen. En toen wisten we al dat we dit met Lefevere gingen doen. Wij doen nooit iets minder. Het is hier altijd meer" (lacht). COOREVITS. "We zijn bij Westerlo begonnen omdat de goegemeente had gevraagd te sponsoren. In onze fabriek en kantoren werken trouwens veel supporters van Westerlo. Toen kwam de vraag om de club over te nemen. We hebben betaald, maar het bestuur wilde almaar wijzigingen in het contract. Er waren mensen in de club die echt dachten dat wij dit deden om er geld aan te verdienen, terwijl je gewoon geen geld kunt verdienen aan een ploeg als Westerlo. Na zes maanden besliste Vic Swerts ermee te stoppen. Hij was echt kwaad." COOREVITS. "Neen. Die man wordt met pek en veren ingesmeerd, maar Herman was het dus niet, en dat mag je heel duidelijk vermelden. Het was voornamelijk Guido Kestens (de inmiddels overleden topondernemer en voormalige voorzitter van de club, nvdr), god hebbe zijn ziel. Hij en enkele anderen waren ook bang dat wij Westerlo zouden fuseren met Geel. Nooit aan gedacht." COOREVITS. "Het is goed zo. We hebben de club nog geholpen zodat ze een tijdje voortkon tot er een overnemer was. We zijn niet van slechte wil, we zijn ook Kempenaars. We zijn nu sponsor en hebben geen enkele andere financiële verplichting. In zekere zin is dat een opluchting, want je loopt altijd het gevaar dat je dieper in zo'n voetbalavontuur wordt gesleurd en er bekaaid vanaf komt."