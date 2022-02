De driekoppige directie van winkelketen Wibra heeft een meerderheidsbelang genomen in het bedrijf. Dat meldt Wibra zelf. Eigenaar Ron Wierdsma houdt een minderheidsaandeel over en blijft op de achtergrond betrokken, luidt het in een persbericht.

Algemeen directeur Bas Duijsens, commercieel directeur Wim Smit en financieel directeur Per Eriks hebben een meerderheidsbelang genomen in het Nederlandse bedrijf. Eigenaar Ron Wierdsma had in 2018 de operationele leiding al doorgegeven aan Duijsens.

Wibra zegt dat het zich onder de huidige directie de laatste jaren 'met succes door de coronacrisis' wist te slaan. Wibra België legde in oktober 2020 wel de boeken neer. Uiteindelijk kon de directie een doorstart maken met 36 van de 81 winkels en 183 van de 439 werknemers.

Inmiddels zijn er alweer 41 winkels in België en er zijn nog vier winkelopeningen gepland. Wibra was naar eigen zeggen afgelopen jaar winstgevend in zowel België als Nederland. In Nederland zijn er meer dan 200 vestigingen.

Bij Bart Leybaert van vakbond BBTK geven de uitbreidingsplannen een dubbel gevoel, zegt hij. 'Aan de ene kant moeten we toejuichen dat Wibra goed draait en er extra tewerkstelling bijkomt, maar aan de andere kant geeft dit een wrang gevoel naar de slachtoffers van de mislukte WCO-procedure (een poging om een bedrijf te redden via een bescherming tegen schuldeisers en een herstelplan, red.) en van de overname na het faillissement door dezelfde directie. De noodzakelijke herstructurering hebben ze afgewimpeld op de maatschappij door gebruik te maken van wettelijke procedures.'

