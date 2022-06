De directie van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft een verzoeningsvergadering aangevraagd met de pilotenvakbonden, nadat zij vorige week een stakingsaanzegging hadden ingediend. Volgens de socialistische vakbond is die verzoening vrijdag gepland. In een interne brief, die Belga kon inkijken, waarschuwt de directie intussen dat de piloteneisen de toekomstige groei van de maatschappij kunnen fnuiken.

De piloten van Brussels Airlines dreigen met een staking, enerzijds door de hoge werkdruk en anderzijds omdat ze willen dat de directie hun cafetariaplan, een budget voor extralegale voordelen, indexeert. Dat cafetariaplan maakt deel uit van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die in 2020 werd ondertekend door de drie vakbonden in het kader van een herstructurering, waarbij de maatschappij zowat een kwart kleiner werd.

In een brief aan de werknemers herhaalt de directie dat ze erkent dat de werkdruk hoog is en dat ze bereid is om naar oplossingen te zoeken om die te verlichten. 'Na ons tranformatieplan Reboot Plus en na twee jaar vechten tegen de ergste crisis in onze geschiedenis, hebben we nu moeite om het snelle herstel van onze sector bij te houden', zo staat in de brief die ondertekend werd door onder anderen CEO Peter Gerber.

Het herstel vertaalt zich ook nog niet in de financiële resultaten, klinkt het voorts. 'We hebben elk maand van dit jaar tot nu toe nog geld verloren, dus is het absoluut noodzakelijk dat we van de zomermaanden gebruikmaken om winst te boeken.' Daarbij wordt er ook gewezen op stijgende kosten, voornamelijk door de hogere brandstofprijs.

De cao openbreken om het cafetariaplan te indexeren, is volgens de directie geen optie. 'Dat zou raken aan de fundering van onze overeenkomst met de Belgische overheid (waarbij Brussels Airlines staatssteun kreeg om de coronacrisis te kunnen overleven, red.), en aan onze toekomst', zo luidt het. 'We zouden investeringen moeten terugdraaien en het businessplan en alle toekomstige groei moeten herbekijken.'

De directie hoopt dat de verzoening, onder leiding van een bemiddelaar van de overheid, kan leiden tot 'efficiënte oplossingen die zowel het welzijn van de collega's respecteren als onze bedrijfsdoelstellingen, om zo de toekomst van Brussels Airlines en al zijn werknemers veilig te stellen'.

Een datum voor een eventuele staking is er nog niet. Die zou woensdag bekendgemaakt worden, zo hadden de bonden eerder gezegd, wanneer duidelijk moet worden of de stewardessen en stewards van Brussels Airlines zich bij de actie aansluiten.

De piloten van Brussels Airlines dreigen met een staking, enerzijds door de hoge werkdruk en anderzijds omdat ze willen dat de directie hun cafetariaplan, een budget voor extralegale voordelen, indexeert. Dat cafetariaplan maakt deel uit van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die in 2020 werd ondertekend door de drie vakbonden in het kader van een herstructurering, waarbij de maatschappij zowat een kwart kleiner werd.In een brief aan de werknemers herhaalt de directie dat ze erkent dat de werkdruk hoog is en dat ze bereid is om naar oplossingen te zoeken om die te verlichten. 'Na ons tranformatieplan Reboot Plus en na twee jaar vechten tegen de ergste crisis in onze geschiedenis, hebben we nu moeite om het snelle herstel van onze sector bij te houden', zo staat in de brief die ondertekend werd door onder anderen CEO Peter Gerber.Het herstel vertaalt zich ook nog niet in de financiële resultaten, klinkt het voorts. 'We hebben elk maand van dit jaar tot nu toe nog geld verloren, dus is het absoluut noodzakelijk dat we van de zomermaanden gebruikmaken om winst te boeken.' Daarbij wordt er ook gewezen op stijgende kosten, voornamelijk door de hogere brandstofprijs.De cao openbreken om het cafetariaplan te indexeren, is volgens de directie geen optie. 'Dat zou raken aan de fundering van onze overeenkomst met de Belgische overheid (waarbij Brussels Airlines staatssteun kreeg om de coronacrisis te kunnen overleven, red.), en aan onze toekomst', zo luidt het. 'We zouden investeringen moeten terugdraaien en het businessplan en alle toekomstige groei moeten herbekijken.'De directie hoopt dat de verzoening, onder leiding van een bemiddelaar van de overheid, kan leiden tot 'efficiënte oplossingen die zowel het welzijn van de collega's respecteren als onze bedrijfsdoelstellingen, om zo de toekomst van Brussels Airlines en al zijn werknemers veilig te stellen'.Een datum voor een eventuele staking is er nog niet. Die zou woensdag bekendgemaakt worden, zo hadden de bonden eerder gezegd, wanneer duidelijk moet worden of de stewardessen en stewards van Brussels Airlines zich bij de actie aansluiten.