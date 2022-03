De algemeen directeur van Aeroflot, de grootste luchtvaartmaatschappij van Rusland, heeft zijn baan opgezegd en het land verlaten. 'We hebben Rusland verlaten, ik heb Aeroflot verlaten. Het oude leven is voorbij', zo meldde Andrej Panov zaterdag via Facebook.

Onduidelijk is of hij daarbij verwijst naar de Russische inval in Oekraïne.

Panov was sinds 2018 algemeen directeur bij Aeroflot voor strategie, dienstverlening en marketing. Sergej Aleksandrovski, voormalig topman van Aeroflot-dochter Rossiya, zal Panov vervangen, zo meldt persbureau Interfax.

Andrej Kalmikov, directeur van lagekostenluchtvaartmaatschappij Pobeda, die eveneens tot de Aeroflot groep behoort, stapte eerder al op.

Aeroflot-CEO Mikhail Polubojarinov werd door de Europese Unie persoonlijk gesanctioneerd in reactie op de Russische invasie in Oekraïne. Zijn toekomst is onduidelijk. Zakenkrant RBK meldde dat hij ontslag genomen heeft bij Aeroflot, hetgeen bevestigd wordt door Interfax. Er wordt gespeculeerd dat hij directeur zou worden bij de Russische postdienst.

Onduidelijk is of hij daarbij verwijst naar de Russische inval in Oekraïne.Panov was sinds 2018 algemeen directeur bij Aeroflot voor strategie, dienstverlening en marketing. Sergej Aleksandrovski, voormalig topman van Aeroflot-dochter Rossiya, zal Panov vervangen, zo meldt persbureau Interfax. Andrej Kalmikov, directeur van lagekostenluchtvaartmaatschappij Pobeda, die eveneens tot de Aeroflot groep behoort, stapte eerder al op. Aeroflot-CEO Mikhail Polubojarinov werd door de Europese Unie persoonlijk gesanctioneerd in reactie op de Russische invasie in Oekraïne. Zijn toekomst is onduidelijk. Zakenkrant RBK meldde dat hij ontslag genomen heeft bij Aeroflot, hetgeen bevestigd wordt door Interfax. Er wordt gespeculeerd dat hij directeur zou worden bij de Russische postdienst.